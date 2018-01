Temps de canvis reals

Actualitzada 08/01/2018 a les 06:36

Susanna Vela

Comença un nou any, un temps decisiu per al futur del nostre país. Un temps de prendre decisions entorn el model social i econòmic que volem. Un temps d’exigir informació de qualitat per part de les administracions públiques, institucions i organitzacions polítiques. Un temps per demanar fermesa i honestedat, claredat del missatge i de les propostes polítiques. Un temps d’exigir una administració pública transparent que actuï amb neutralitat, objectivitat i imparcialitat. És el temps d’exigir solucions reals per a les famílies amb risc d’exclusió social i un temps de combatre per a un sistema de pensions sostenible i just.

Un temps per apostar de veritat per un medi preservat i un territori sostenible. De donar solucions a les famílies amb risc d’exclusió social. Un temps també per exigir compromís amb els nostres joves i amb els menys joves. Un temps de defensa del que tenim com a estat del benestar i de lluita de la seva millora. El temps de possibilitar la creació de riquesa més enllà dels sectors tradicionals i el desenvolupament professional dels nostres emprenedors. Temps de prendre consciència de la necessària solidaritat entre generacions, de la necessitat del pacte entre classes. Un temps per començar a construir una societat més igualitària amb l’acció dels poders públics però també dels sectors econòmics amb un pacte de rendes. Un temps per avançar en els drets i les llibertats de les persones, des dels drets laborals, de representació sindical a la recerca dels mecanismes perquè els residents puguin participar en els comicis electorals locals per fer possible una Andorra democràtica i social.

És el temps d’un projecte polític sòlid i gens dubitatiu amb propostes que es concretin en mesures que introdueixin canvis reals donant resposta a les aspiracions de la ciutadania i als reptes de futur d’Andorra. És el nostre temps: el d’una ciutadania participativa i activa.

#1 Eduard

(08/01/18 13:59)