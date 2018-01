Reptes i desitjos

Acaba de començar un any nou

i, com no pot ser d’una altra manera, primer de tot vull desitjar un molt bon feliç any a tothom

Actualitzada 08/01/2018 a les 06:35

Un cop expressat aquest desig voldria fer una humil anàlisi dels reptes que tenim al davant i que ens han de marcar l’agenda política, al meu entendre.

El primer repte que tenim és la negociació de l’acord d’associació amb la UE. Aquest repte em genera certs desitjos en el procés negociador. Per citar-ne alguns, poder aconseguir que dintre de l’acord quedin identificades les nostres especificitats, que la participació al mercat interior comunitari sigui la fórmula per ajudar els ciutadans i les empreses andorranes a poder prestar els seus serveis a Europa amb igualtat, i promocionar el desenvolupament d’una economia més oberta i més diversificada.

Uns altres reptes que tenim formen part d’un bloc de reformes a les quals cal donar resposta, tant per la seva importància com també per haver estat un compromís amb els ciutadans.

Parlo de la reforma de la Funció Pública. Aquest repte em genera uns desitjos que sobretot se centren a aconseguir una llei que sigui capaç de regular el sector donant resposta a la realitat actual de l’administració, però sobretot amb els consensos necessaris perquè aquesta llei sigui acceptada per tothom i perdurable en el temps.

També parlo del repte de fer sostenible el nostre sistema de pensions. El meu desig se centra a analitzar, una per una, les diferents opcions plantejades pels experts i poder arribar a un consens sobre les mesures a aplicar i que assegurin als ciutadans poder disposar d’unes pensions dignes per poder viure la merescuda jubilació amb dignitat.

I, finalment, el repte de la reforma sanitària. Tot i que últimament s’han adoptat certes mesures, la situació existent exigeix accions per poder contenir la despesa a la branca general. Els meus desitjos van encaminats a una millor gestió dels recursos i amb l’establiment de processos assistencials, disminuir la burocràcia, potenciar les competències dels diferents professionals de la salut i augmentar la seva participació en el procés assistencial, totes elles mesures que no generen cap retallada i fan el sistema més eficient i sostenible.

Encara hi ha més reptes, però amb tot això ja tenim per començar a treballar la resta de la legislatura.