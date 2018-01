El Govern del carbó

DA en portarà a molts col·lectius si no canvien els seus plans per al 2018

Arriba la nit més màgica de l’any, la nit que tots els nens esperen amb candeletes. Els Reis d’Orient recorreran totes les cases portant regals i, confiem que així sigui, fent complir moltes il·lusions.

Aprofitant que el calendari ha situat aquest article la vigília de Reis, voldria aprofitar per expressar els meus desitjos, no tant ja de cara a aquesta nit sinó a tot l’any que acaba de començar, un 2018 en el qual, si hem de fer cas als rumors, probablement tocarà cita electoral.

En primer lloc, m’agradaria pensar en els milers de treballadors que, dia a dia, ajuden a tirar endavant el nostre país amb el seu esforç. Crec que cap d’ells es mereix el carbó que la majoria demòcrata els vol portar en forma d’una reforma laboral de caràcter fortament conservador, que perjudica seriosament la part assalariada amb mesures com la reducció del preavís en els casos dels acomiadaments no causals, la baixada de la indemnització en cas de comiat improcedent, la rebaixa del preu de les hores extraordinàries o moltes altres mesures tremendament injustes. Des del PS ens marquem la ferma voluntat d’oposar-nos a unes lleis que no serviran en cap cas per millorar la situació del mercat laboral al nostre país.

Pel que ens arriba, i si escoltem els representants dels treballadors de l’administració, el Govern sembla que també els vol portar carbó. La nova llei de la Funció Pública ha aixecat fortes crítiques entre els sindicats i tot fa pensar que arribarà al Consell General sense el consens necessari per a un text tan important. Mal senyal, doncs.

El nostre teixit econòmic, i en especial els emprenedors, també seran destinataris del carbó demòcrata. Almenys, això és el que passarà si DA manté la intenció de tirar endavant les esmenes presentades a la proposició de llei de suport a l’emprenedoria impulsada pel PS. Els canvis proposats, tal com ja va passar amb la de cooperatives ara fa uns anys, posen en risc l’efectivitat del nostre text.

I el carbó també el poden rebre els padrins –amb pensions baixes i moltes dificultats per accedir a ajuts–, les persones que busquen un pis digne a un lloguer assequible o moltes entitats esportives, que veuen perillar les seves subvencions. Massa carbó per qui es va proclamar el Govern dels millors.

