Andorra, país de neu?

Com es pot entendre que la xarxa viària es col·lapsi en cas de nevada?

Actualitzada 03/01/2018 a les 19:41

Dimecres de la setmana passada, quan al vespre va començar a nevar, es va col·lapsar una altra vegada el país, i això malgrat tots els esforços que van posar els cossos de circulació i de policia per tal que no hi hagués caos circulatori. Personalment, no entenc com això pot passar en ple hivern en un país de muntanya com és Andorra. Amb molta probabilitat, crec que la major part de vosaltres em contestaria que la culpa la tenen els turistes, ja que sovint no tenen els vehicles equipats. No obstant aquesta resposta, sense ser del tot incorrecta, obviaria un problema que per a mi és molt més greu, ja que bona part dels cotxes que aquell dia van paralitzar la circulació eren de matrícula andorrana. El nostre Codi de Circulació, però, és molt clar, ja que regula en el seu article 74 que entre l’1 de novembre i el 15 de maig cal circular amb equipaments especials (pneumàtics d’hivern, cadenes o dispositius anàlegs) els dies de nevada o de gelada. I malgrat aquesta obligació legal, continuen circulant vehicles andorrans que no respecten aquesta normativa, ja que a la mínima que hi hagi neu a la calçada llisquen o són incapaços de pujar una costa, paralitzant d’aquesta manera el país. En aquest cas, i tenint en compte que ja fa uns anys que va entrar en vigor aquesta llei, crec que caldria ser més repressiu que preventiu (no es multen més de 15-20 conductors l’any per aquesta infracció). Un altre problema que al meu parer dificulta la circulació en cas de fortes nevades prové del fet que no hi ha cap obligació legal d’aprendre a conduir sobre la neu o el gel. En efecte, a Andorra s’obté el permís de conduir sense haver de demostrar que un serà capaç de conduir sobre aquests dos elements, quan poden ser presents a la calçada més de la meitat de l’any. No caldria, com a especificitat de país, preveure aquest aprenentatge de manera obligatòria? No resoldríem part del problema també?