Bon any, feliç 'diaversari'

Actualitzada 02/01/2018 a les 06:40

Primer de tot, feliç any nou a tots i totes!

En el moment de la publicació d’aquest article ja haurà nascut el primer nadó del 2018 a Andorra (o no, a vegades es fa esperar!). Ell o ella serà el primer dels prop de 650 infants que neixen al nostre país cada any (tot i ser un dels països europeus amb la taxa de natalitat més baixa, segons dades del darrer Observatori de la Infància d’Unicef). Seran rebuts amb molta joia, cuidats i estimats pels seus pares i família. Creixeran i cada any celebraran el seu aniversari. Aniran a escola, al metge, faran amics. Arribaran a la vida adulta fent front als reptes que la vida els anirà posant al davant, gaudint dels bons moments i patint en els dolents, sumant anys i experiències. Ells i elles també seran part dels 386.000 infants que neixen cada any aproximadament a nivell global. La major part d’aquests centenars de milers de nadons sobreviuran, però alguns d’ells (s’estima que uns 2.600) no passaran del seu primer dia de vida. Per alguns més, la seva primera setmana serà també l’última i alguns més moriran abans del seu primer mes. Ja no celebraran el seu primer aniversari, sinó que no faran ni el seu primer diaversari. El 80% d’aquests infants moren per causes que es poden evitar i que es poden tractar si es tenen els recursos i els mitjans necessaris. I aquesta és la bona notícia, que amb una atenció mèdica assequible i de qualitat per a totes les mares i els seus nadons, aquestes morts no es produirien. Tenim les solucions però cal que s’inverteixi en la primera infància. En els mil primers dies, des de l’embaràs fins als dos anys. Amb aigua potable i electricitat als centres de salut, amb personal format assistint en el part, amb la lactància materna, tots els nadons haurien de tenir les mateixes oportunitats per arribar al segle XXII. Mesures que, en ple segle XXI, encara no estan disponibles per a la meitat dels infants que neixen cada any.