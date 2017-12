Les Pimes i els mòduls

Actualitzada 31/12/2017 a les 06:56

Vladimir Fernàndez

El final d’any sol venir acompanyat de modificacions normatives que s’han de tenir en compte quan es preparen els tancaments de l’exercici. En aquest sentit, la llei que introdueix el règim fiscal especial de les reorganitzacions empresarials incorpora en el seu text diverses modificacions que afecten, entre d’altres, tant la Llei de l’impost sobre societats com la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En aquesta ocasió ens centrarem en la modificació que s’ha aprovat respecte del règim especial de determinació objectiva de la base de tributació de l’impost sobre societats, és a dir, del règim especial de mòduls. Aquest règim tenia com a finalitat facilitar, a les petites i mitjanes empreses del teixit empresarial andorrà, el compliment de les obligacions tributàries i la determinació de la seva base de tributació. Abans d’entrar al contingut de la modificació, recordar que aquest règim especial permet a les societats estimar l’import de les despeses fiscalment deduïbles en funció d’uns percentatges previstos en la llei i que depenen del tipus d’activitat realitzada. A aquest règim especial hi podien optar aquelles societats la xifra d’ingressos de les quals sigui inferior a 300.000 euros o 150.000 euros per a les societats que desenvolupen una activitat de caràcter professional.

A través de la modificació esmentada, es procedeix a eliminar aquest règim especial que permetia l’estimació de la base de tributació de l’impost de societats d’acord amb els percentatges legalment establerts. De manera que els contribuents de l’impost sobre societats hauran de quantificar la seva base de tributació mitjançant el mètode d’estimació directa. A partir d’aquesta modificació, totes les societats determinaran l’import a ingressar en funció del resultat comptable al qual s’ajusten les despeses suportades pel contribuent i que no reben la consideració de fiscalment deduïbles.