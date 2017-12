Vuit mil de compromesos

Actualitzada 30/12/2017 a les 06:46

Parlar de la realitat econòmica de la CASS és parlar de la ceguera política que caracteritza la nostra classe dirigent. Durant dècades, certa patronal del país s’ha preocupat de fer negocis amb total indiferència cap a les arques públiques. Més greu, han fet acceptar a la classe política un conjunt de lleis i decrets al seu favor, tot i que els informes econòmics de la CASS any rere any han passat de ser alarmants a comprometre la viabilitat del model actual de pensions, una capa de plom es manté. Per tal que aquest sector patronal pugui viure tranquil·lament, hem permès tot un seguit de reglaments per afavorir la Funció Pública, per tal de tenir un dipòsit de vot favorable al sistema, sense preocupar-se de la viabilitat de dit sistema, amb una total indiferència dels assalariats del sector privat. Tal és així que a dia d’avui ens trobem en un país en el qual tan sols un 25% dels treballadors que cotitzen a la CASS superen un salari superior al salari mitjà interprofessional. Més greu, el percentatge de cotització per calcular la jubilació del sector privat i públic són molt diferents. 60% de l’últim salari garantit per les arques de Govern per als funcionaris, i 50% de la mitjana salarial dels últims 40 anys treballats per als assalariats del sector privat que la CASS hauria d’abonar. Ens trobem doncs que el sector públic vol mantenir drets adquirits, en canvi al sector privat li pertoquen deures adquirits. Senyors polítics, la situació en la qual es troba la CASS és senzillament inaguantable, fet que posa en un trist relleu i amb gran urgència la supervivència de l’Estat Andorra. Les mesures que haurem d’adoptar tots els sectors econòmics andorrans no són gens agradables. Però sobretot no podem perdre de vista que la gran majoria dels assalariats andorrans (75%) perceben salaris inferiors al salari interprofessional, les reformes han de tenir en compte aquest fet. Andorra no té futur amb una classe privilegiada que ignori la resta de la societat. Per tant, consens sí, però per a totes les classes socials.