Un 2017 sense bones notícies

Tot i l’estabilitat parlamentària, DA segueix perdent temps i oportunitats

Actualitzada 29/12/2017 a les 06:50

A l’any 2017 li queden tot just dos escassos dies. Ja falta molt poc perquè l’home dels nassos es passegi pels carrers. Des d’aquesta columna només voldria desitjar un bon 2018 a tots els lectors. Un nou any que començarà aviat i que molt difícilment algú pot preveure amb què ens sorprendrà.

Com és habitual en aquestes dates, he volgut fer l’exercici de fer un recull dels bons fets destacables al nostre país durant el 2017. He començat a revisar l’hemeroteca des del gener i aquest és el meu compendi de les grans notícies que s’han succeït al país: el mes de maig, Emmanuel Macron va esdevenir el nou Copríncep francès, després de ser proclamat president de la República Francesa. I lamentablement no em consta cap esdeveniment destacable més.

Sincerament, m’ha estat impossible trobar una altra notícia de pes, una altra notícia important sobre Andorra durant el 2017. Lamentablement, a banda d’escàndols polítics varis, ni per part del Govern ni per cap de les set parròquies s’ha produït un fet d’una transcendència suficient perquè es pugui incloure dins d’un resum de l’any, d’aquells que tenen un nivell suficient perquè es puguin incorporar a la Wikipedia.

Vagi per endavant que si algun lector creu que a Andor­ra aquest any ha passat alguna cosa que s’hagi de destacar i que m’hagi passat per alt, agrairia de tot cor que la inclogués als comentaris de l’edició digital. Dubto, però, que sigui així.

I aquest és el senyal del que li està passant a Andorra. Estem perdent el temps. Tot i l’extraordinària estabilitat política gràcies a les dues majories absolutes dels demòcrates i després de sis anys de Govern amb Toni Martí al capdavant, al nostre país no passa res. Simplement, veig moltes oportunitats perdudes a conseqüència d’una preocupant manca d’idees i de projecte.

Espero, pel bé d’Andorra, que el 2018, quan torni a arribar l’hora de fer el balanç de finals d’any, la percepció sigui diferent i, d’aquesta forma, puguem celebrar bones notícies que facin que el país pugi un esglaó. I que aquest es reflecteixi en una millora en la qualitat de vida de tots els seus ciutadans –no només d’uns quants– en tots els sentits. Molt bona entrada del 2018

#1 Eduard

(29/12/17 09:00)