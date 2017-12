Andorra, destinació d'excel·lència

La promoció turística passa també pel boca-orella

Actualitzada 27/12/2017 a les 06:47

Ja estem a punt de tancar l’any 2017. Dotze mesos que han passat a gran velocitat i s’han caracteritzat per una lleugera recuperació econòmica, després d’un llarg període de crisi. Ara bé, siguem prudents, atès que aquesta millora és encara fràgil i depèn essencialment de la bona salut dels nostres veïns. Així, el pont de la Puríssima i aquestes vacances de Nadal han portat a les nostres contrades un nombre força important de turistes, com no ho havíem conegut des de fa temps. I si bé és cert que el creixement incontestable de l’economia europea participa d’aquest moviment, tampoc podem deixar de banda que la política de promoció turística impulsada per l’Administració ha tingut i té uns efectes positius. Per cert, les habituals veus crítiques es queixaran, com sempre, que es pot fer més i millor. I en part podrien tenir raó. Però també s’ha de tenir en compte els mitjans dels quals disposem per a publicitar els nombrosos i diferents encants de les nostres Valls. A més a més, és sabut que moltes altres destinacions, properes o més llunyanes, ens fan una competència feroç. No oblidem que en molts països, el turisme és el pilar essencial del desenvolupament econòmic. S’ofereix, per tant, la descoberta de nombrosos llocs força interessants per un preu molt competitiu. La democratització del transport aeri i la preeminència de les compa-nyies low cost expliquen aquest fenomen contra el qual hem de lluitar dia a dia. Certament, per les destinacions d’hivern, les nostres pistes constitueixen un avantatge innegable, així com les activitats complementàries que s’han anat creant els últims anys. Tot i això, hem de ser conscients que aquesta lluita no acabarà mai i ens obliga, en tot moment, a millorar la qualitat dels serveis que oferim als visitants, perquè quedin impregnats dels records acumulats durant el seu sojorn. Seran aleshores els nostres ambaixadors, i pels seus comentaris facilitaran que altres vulguin conèixer la mateixa experiència. Per tant, si bé s’ha d’intensificar la promoció turística, no obviem que el boca-orella és el mitjà de comunicació més eficient i permetrà que cada dia més Andorra sigui conside- rada una destinació d’excel·lència.