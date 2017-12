Llum de present i de futur

Puntí i el seu equip han ampliat la base social del motociclisme

Actualitzada 24/12/2017 a les 06:44

Durant aquest període de festes ens esforcem per oferir la millor cara al turisme. L’inici de la temporada de neu coincideix amb la campanya nadalenca, que ja des de fa uns anys transforma la fesomia d’Andorra gràcies a tots els projectes de dinamització que desenvolupen els comuns. Cadascú, des de la seva identitat i tarannà, s’esforça per omplir de llum els carrers i places. S’estableix inclús un clima de sana competència que ens porta a debatre qui engalana millor els carrers o qui planteja el concepte d’il·luminació més innovador.

S’instaura un clima de constant renovació per materialitzar, en aquest cas, l’aposta estratègica pel turisme. Al llarg de la nostra història sempre hem comptat amb persones que han vist aquesta llum i que han estat capaços d’això, d’il·luminar un camí i de mostrar-nos que transitar-lo ens podia portar a coses magnífiques. Persones que han fet de les seves il·lusions una il·lusió col·lectiva que ens ha ajudat a créixer. I no parlo de les institucions només, sinó des de molts altres àmbits des d’on surt l’autèntica llum i el tarannà d’aquest país: el teixit associatiu. Per la meva afició a les dues rodes, he seguit la petjada que ha deixat al país la Federació Andorrana de Motociclisme. La darrera mostra ha estat la Gala FIM que Andorra la Vella va acollir el passat 26 de novembre. Una desfilada d’estrelles i una oportunitat per brillar com a capital i com a país arreu del món. Aquesta fita té un nom que mereix ser destacat: Josep Puntí.

I per què em ve ara aquest nom al cap? Doncs perquè després de 14 anys d’estar al capdavant de la federació treballant a fons per promocionar i fer créixer el motociclisme al país, deixa la presidència de la federació amb un balanç de treball més que notable. Puntí i el seu equip han ampliat la base social del motociclisme i també han aconseguit que la Federació Andorrana es fes adulta i es professionalitzés. Una dada significativa: actualment la FAM compta amb més d’un centenar de comissaris que participen activament en el desenvolupament de les competicions, com ara la Copa del Món de trial i que, també gràcies a la seva visió i esforç, Andorra acull amb gran èxit. Tot un exemple.