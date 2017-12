'Future is Comming'

Actualitzada 24/12/2017 a les 06:49

El futur està per escriure, o almenys això és el que molts ens creiem fins ara. Amb les noves tecnologies aquesta afirmació és cada dia més fràgil. La potència dels ordinadors es duplica cada dos anys i amb ella la seva capacitat de càlcul. I aquests càlculs proporcionen models predictius cada vegada més fidedignes i precisos, com els climàtics, els més coneguts i usats pel gran públic, però no els únics. L’any 2014 la revista Sports Ilustrated va fer una predicció absolutament inversemblant; que els Astros de Houston, un equip irrellevant de les grans lligues de beisbol americanes, serien campions de les Sèries Mun­dials enguany, el 2017... I així ha estat. El secret, miracle, misteri no és tal: la supercomputació i el Big Data. El beisbol és una de les disciplines més estadísticament analitzable dels esports professionals. També pot ser molt avorrit si no en coneixes les regles, amb partits interminables que poden arribar a durar 5 hores. Al que anava. Nou propietari, nous mètodes d’anàlisi i els Astros guanyadors gràcies a un algoritme matemàtic. Ni èpica ni genialitats, tot estudiat, sense lloc per a l’atzar o la improvisació. Afortunadament la supercomputació i eines com el Big Data no ho poden tot... de moment! El factor humà i l’atzar continuen jugant un paper important en el món, sense oblidar la nostra il·limitada capacitat per a l’estupidesa. És Nadal i l’any s’acaba. Vull pensar que el futur, malgrat prediccions i models matemàtics cada vegada més exactes, continua sent una incògnita. Perquè encara queden coses per fer, i si no totes, moltes encara són possibles.