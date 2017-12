Més Naturlandia

Actualitzada 20/12/2017 a les 06:46

Sort que Naturlandia havia de començar a remuntar el vol l’any 2016, segons va informar el cònsol major de Sant Julià de Lòria en una enganyosa reunió de poble. Aquestes previsions, que ja vaig comentar al seu moment, em semblaven molt optimistes, eren tan sols un trist invent amb càlculs imaginaris per sortir del pas davant els dubtes i les crítiques de la població. Tot va ser un tirar endavant per sortir momentàniament del mal tràngol heretat dels predecessors d’Unió Laurediana. L’actual majoria comunal sabia perfectament que el cas no tenia cap solució, a banda del tancament del parc, però que aquest tancament es veia impossible ja que no es podia fer front a les despeses que ocasionava, així que va decidir allargar l’agonia tot esperant que mentrestant s’acabés el seu mandat, traslladant així de nou la patata calenta a uns altres. En declaracions efectuades l’octubre del 2017, el cònsol major afegia a l’engany de la reunió de poble el següent: “Camp­rabassa tancarà el 2016 amb molt poc, però en positiu”, “els ingressos corrents seran més grans que les despeses cor­rents”, “la previsió de realitzacions de Camprabassa no és dolenta de cara al 2017”... Doncs bé, ni l’un ni l’altre ni el següent... Finalment la pèrdua total ha estat d’1.667.608 euros per al 2016, amb unes despeses corrents superiors de 700.000 euros als ingressos corrents, tot i la reducció de despeses. I això s’ha reconegut gairebé sis mesos després del que marquen les lleis, fet que ja vaig comentar que hauria de comportar sancions i demanda de responsabilitats. Senyors de la majoria, si no ho poden arreglar, millor que ho deixin estar tot, però no ens enganyin més.