Actualitzada 20/12/2017 a les 06:43

Torna a sorprendre’ns el Nadal, s’encenen els llums i la il·lusió dels més petits ens contagia. Les festes i tradicions són trets característics de la nostra cultura, de la nostra identitat. Malauradament algunes es perden en el transcurs del temps i en aquest sentit és important saber recuperar aquella part de nosaltres que val la pena reviure, fer perdurar al llarg del temps i transmetre de generació en generació.

Penso en un dels grans atractius de l’oferta nadalenca de la parròquia, una tradició pròpia que data del 1955 recuperada el 2014 pel comú d’Escaldes-Engordany. El Pessebre Vivent, que representa l’obra d’Esteve Albert, ha celebrat aquest cap de setmana passada la quarta edició i ha estat tot un èxit.

Una representació que mantenint-se fidel a l’essència de l’obra ens fa viure per una estona en una època passada. S’han anat integrant novetats i aquest any ha sabut tornar a sorprendre: el ritme marcat pels bastons dels pastors i la percussió dels bidons, juntament amb el foc, gràcies a la col·laboració dels fallaires de la parròquia, han estat els protagonistes.

Però la veritable màgia és per a mi tot el que hi ha al dar­rere. Les més de cent persones de diferents àmbits, generacions i associacions que treballen junts durant dos mesos per un projecte en comú. Convivència i esforç, gran implicació per fer del Pessebre Vivent una tradició de tots. Un centenar d’actors i figurants amb la col·laboració de l’esbart Santa Anna i l’escola de música del comú li donen vida en un entorn únic.

El cor de la part alta acull les representacions al centre cultural de la parròquia, no se m’acudeix millor escenari. Passat i present es tornen a fondre en una mateixa zona, l’ArtalRoc, l’Arxiu Històric, el Museu Thyssen i el CAEE envolten aquest viatge en el temps. La meva sincera enhorabona a tots els que ho feu possible, gràcies per fer-nos gaudir d’aquesta màgica tradició any darrere any.