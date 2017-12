Actualitzada 19/12/2017 a les 06:48

Fa uns dies, Unicef presentava el seu informe anual L’Estat Mundial de la Infància aquest any centrat en els Infants en un món digital. Aquesta publicació ha analitzat els perills i les oportunitats que Internet, les xarxes socials i la tecnologia digital ofereixen als nens, nenes, adolescents i joves que viuen cada cop des de més joves en un entorn molt digitalitzat. S’estima que un de cada tres usuaris d’Internet al món són menors i que el 71% del joves a nivell mundial l’utilitzen en comparació amb el 48% de la població total. I tot això vol dir que els menors estan cada dia més exposats a nous riscos i perills però també a moltes oportunitats si s’utilitza correctament. Avui comentarem quins són alguns d’aquests avantatges que la tecnologia digital ofereix als infants, especialment a aquells més desfavorits o a aquells afectats per una situació d’emergència. Un és l’accés més fàcil a la informació i a la formació inclús en regions més allunyades. L’altre és el desenvolupament d’aptituds útils per a un futur lloc de treball cada vegada més digitalitzat, i el tercer és la possibilitat de fer escoltar les seves opinions via blogs, vídeos, hashtags, podcast,... i buscar i trobar solucions als problemes que els afecten a ells mateixos i les seves comunitats. Ara bé, per a que aquestes oportunitats no es perdin pel camí, cal que la connectivitat sigui accessible per a tots i per a cada infant estigui on estigui. Encara avui dia, al voltant d’un terç dels joves del món, no estan connectats i això només fa que augmentar les desigualtats. I també s’ha de tenir en compte al nostre país quan estem evolucionant cap a l’escola digital. En l’Observatori de la Infància que publica cada any Unicef Andorra, el 2016 un 6% de les famílies contestaven que no tenien Internet a casa seva perquè no s’ho podien permetre i no ens podem permetre que això afecti l’accés a l’educació de qualitat dels nostres estudiants.