Repte ambiental

Actualitzada 16/12/2017 a les 06:32

Parlar de la problemàtica ambiental al nostre país és a dia d’avui una temàtica de moda, es parla de tot, però això sí, sobretot no hem de tocar el consumisme abusiu que regeix la nostra societat. I més greu, es creen labels per donar bona consciència als consumidors utilitzant unes bases mol poc fiables o falsejades. No fa ni tan sols una setmana, un programa de la televisió francesa, Cash Investigacions, ens feia veure amb tota un sèrie de proves què és el que podia contenir una roba de cotó suposadament de gran qualitat venuda per a infants sota un etiquetatge qualitatiu com a producte verd. És a dir, un producte que el consumidor interpreta com a producte de qualitat. El label de qualitat l’única garantia en la qual es basa és tan sols una possible intenció de fer les coses ben fetes, amagant al consumidor la realitat: una producció a certs països basada en l’esclavatge, la falta de control, la utilització extrema de tota classe de pesticides, bactericides, molts dels quals totalment prohibits a Europa, 100% químics que proveeixen directament o sota altres noms per tal de fer diversió les grans marques Mosanto, Bayer... Això sí, tan sols que els proveïdors d’aquests cotons incorporin o tinguin la intenció d’incorporar cotó certificat Bio en l’elaboració dels seus teixits, és bo. I nosaltres, amb tota confiança, comprem aquests teixits per als nostres infants venuts sota les marques Inditex, Carrefour... Però senyors, no es creguin que aquesta manera de fer és estrangera a casa nostra, en una entrevista recent de la nostra ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, a la pregunta de quines innovacions caldria aplicar al sector, responia: “La millora passa per una aposta forta per la qualitat del producte. El consumidor demana cada vegada més transparència i és exigent amb el que menja...” Però jo, quan miro el que mengen els animals venuts a casa nostra sota el segell de Carn de Qualitat Andorrana hi veig, composició: farina de soja (produït a partir de fava de soja genèticament modificada), i altres components del mateix estil... I em dic on anem.