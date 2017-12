Actualitzada 15/12/2017 a les 06:41

Gabriel Ubach

La lliure circulació de persones dins de la UE és una de les quatre llibertats fonamentals en què es basa la Unió. Però la mobilitat laboral equitativa i eficaç depèn de la igualtat de drets dels treballadors en tots els estats membres. Els treballadors i les seves famílies necessiten accés a la protecció social i d’atur, salut, educació, pensions i estar coberts per convenis col·lectius sobre salaris i condicions de treball negociats pels sindicats locals.

Més d’11,3 milions de persones en edat de treballar viuen en un país de la UE diferent del país del qual són ciutadans. A més, prop d’1,3 milions de treballadors fronterers creuen les fronteres de la UE per arribar a la feina.

El paquet de la mobilitat de la Comissió Europea publicat el desembre de l’any 2016 no aborda de manera integral la gran quantitat de desafiaments que enfronten els treballadors mòbils.

Per tant, la CES continua fent campanya pels drets d’aquests treballadors i les seves famílies.

La CES és líder en la lluita pels drets humans i la igualtat, i es compromet amb la solidaritat, el respecte i la igual dignitat per a tots. Treballem de prop amb ONG actives en l’àmbit europeu i contra un tracte injust, inclosa la discriminació contra refugiats, sol·licitants d’asil, treballadors no declarats i treballadors transfronterers. La CES ha impulsat la directiva d’igualtat horitzontal bloquejada actualment pel Consell. La migració té un impacte positiu a la UE, tant socialment com econòmicament. Segons l’OCDE, els migrants paguen més impostos i contribucions de la seguretat social que els que reben en forma de prestacions socials.

Contribueixen al creixement de la població en edat treballadora i ocupen llocs de treball importants, per exemple en el camp dels serveis sanitaris i assistencials o en l’agricultura.