Horticultura casolana, del terrat a la taula

Actualitzada 15/12/2017 a les 06:48

Manuel Cusachs

No fa gaires dies us parlava de l’estrès com un dels problemes del segle XXI de la nostra societat. Avui faig un gir de 180 graus i us proposo una activitat a les antípodes que us pot ajudar a combatre aquesta ansietat que ens tenalla. Us proposo que feu el propòsit de practicar l’horta casolana: del terrat (o el balcó) a la taula. Som-hi.

Avís previ: no us penseu pas que fer de pagès és bufar i fer ampolles. Vol la seva dedicació, el seu temps, els seus coneixements i gastar alguns euros. Però, tot plegat, compensa.

El primer que heu de fer és escollir el lloc on penseu practicar l’horticultura. Si teniu una casa amb un hortet és l’ideal. Però jo m’adreço sobretot als que no en tenen. Que viuen en un pis. Que tenen com a mínim un balcó o un terrat. Preneu mides (ni que sigui visualment) i aneu a una botiga de jardineria i compreu un recipient que us hi càpiga: testos o jardineres que s’han de proveir de bona terra (no val qualsevol terra). Millor que sigui negra, nutritiva, que tingui compost, amb un bon drenatge, i situeu-la en un lloc que tingui molta llum solar. Si pot ser directa, encara millor. El sol (i l’aire lliure) fa miracles. Ja m’ho direu.

Ja heu triat què voleu cultivar? Això és bàsic. Elemental. Cal, també, que a partir d’ara us fixeu en els cicles lunars. Si hem dit que el sol fa miracles, la lluna també. No és el mateix plantar amb la lluna nova o si és vella. Cada època de l’any té el seu temps i les seves espècies. “La cura diària del nostre hortet casolà ens ajudarà a ser molt més sensibles als reptes de l’ecologia i a valorar, com a do de Déu, allò que és fruit de la terra i treball nostre”, diu fra Valentí Serra, de Manresa, un frare caputxí del Bages que ens vol ajudar en la nostra tasca.

Anem per feina. Us dono uns consells que van de gener a desembre. Comencem pel principi. Gener: el primer mes de l’any plantarem cebes, enciams, escaroles i bledes. Sembrarem en grana julivert, pèsols, faves i espinacs. Recol·lectarem cols, bròquils, bledes, apis, pastanagues, espinacs i porros. Plantarem els rosers a final de mes. A més, s’han d’esporgar els fruiters i s’han de plantar els fruiters de pinyol.

El mes de febrer es poden sembrar apis, xirivies i, com el mes anterior, enciams, raves, pèsols, faves i espinacs. Podem plantar cebes, cols, escaroles, bròquils, bledes, maduixes i alls. Es recol·lecten naps, escaroles, porros, cols i pastanagues. Atenció: tallarem les canyes quan hi hagi lluna vella (canyes que utilitzarem a la primavera i a l’estiu per a les mongeteres i les tomaqueres). Hem de podar els rosers. Trasplantarem les plantes de viver. Esporgada de fruiters, arbres caducs i arbustos que hagin florit. El mes de març sembrarem amb llavors: escarola, enciam, pastanaga, porro i rave. Atenció: prepareu el planter de tomàquets, pebrots i albergínies per la lluna vella de març. Podem sembrar pastanagues (també en lluna vella), bledes, raves i remolatxa de taula. Si tenim un terreny hi podem plantar patates (pels volts de sant Josep, dia 19). Atenció: cal posar els grills cara amunt en plantar-los. Cal asprar els pèsols i col·locar algun espantall per als ocells. I, de bon matí, sofre als rosers per evitar malalties. El març és època d’espàrrecs.

Quan arriba la primavera, a l’abril, a l’hort hi sembrarem i plantarem carbassons, tomàquets, escaroles, espinacs, melons, cogombres, raves, síndries i també cebes. Cal esclarir el planter de tomàquets i albergínies. Podem sembrar mongetes primerenques. Recol·lecció de pastanagues, porros, bròquils, cols, faves, pèsols, espinacs, ravenets, alls i cebes tendres. Els carbassons i els cogombres, per Setmana Santa. Mes de maig: seguirem les tasques de l’abril. Ja podem recol·lectar maduixes, enciams, escaroles, faves, pèsols, alls i cebes tendres. Nasprarem les mongeteres (quan el fil faci 20 centímetres). Podem plantar mongetes tendres i tomàquets. Sulfateu com a tractament preventiu. Cal vigilar les invasions de caragols. Mes de juny, a l’hort se sembra i planten carbassons, cebes, espinacs, tomàquets, mongetes, enciams, moniatos i bitxos. Cal lligar els enciams i també les escaroles. Protegir les tomaqueres del sol i la pluja. Esporgar les tomaqueres (quan estiguin ben seques) i sulfatar-les. El juliol, a ple estiu, a l’hort hem de llaurar per lluna vella. Regarem de matinada quan la terra i les plantes s’hagin refredat a la nit i matinada. Ja podem recol·lectar productes agrícoles en general. Podar en verd els rosers. A l’agost es planten bròquils, cols i pastanagues. Es despunten els melons, síndries i cogombres. Es recullen les cebes. Se sembren naps, bròquils i raves (aquests a final de mes). El setembre se sembren escaroles, espinacs, bròquils, cols i bledes. Es recullen els tomàquets, pebrots, ravenets, porros, enciams, etcètera. Comença la verema per als que tinguin parres o ceps. Es recol·lecten fruits (prunes, pomes, figues, nous, castanyes i mores, per fer confitura). Ja som a l’octubre i sembrarem cebes, enciams, bledes, escaroles i raves. Es recol·lecten apis, cebes, cols de Brussel·les, safrà, carbasses... Important: cal mantenir l’hort net de les fulles que cauen. Al novembre se sembren i planten bledes, espinacs, xirivies, pèsols i faves. Atenció: cal sembrar els espinacs, cigrons i faves amb lluna creixent. I arribem al desembre i podem sembrar julivert i pèsols. I plantarem bledes i escaroles. Farem la primera recollida de bròquils. Podem plantar crisantems.

Animeu-vos i comenceu el vostre hort a terra, al balcó o al terrat. Us demanarà temps, però compensa. Sobretot quan us pugueu cruspir un enciam de la vostra collita. Ja m’ho direu.