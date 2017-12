Aneu amb compte!

Actualitzada 14/12/2017 a les 06:43

Eva López

Atenció, alerta, precaució, no caieu en les xarxes dels facinerosos dels portals de venda d’articles de segona mà. Les noves formes d’estafa ens envolten i cada dia són diferents. La darrera, un engany en tota regla a dues bandes. No m’importa dir que bàsicament aquesta vegada l’estafa afecta dues plataformes com són vibbo i Wallapop (no és per fer publicitat gratuïta), sinó perquè realment hi ha persones que s’estan fent d’or gràcies a la utilització fraudulenta d’aquestes aplicacions.

Us explico. Una persona de bona fe (vosaltres) pengeu un objecte (normalment un mòbil i sempre amb un import inferior o igual a quatre-cents euros) per vendre. Una altra persona sense cap bona intenció penja un article idèntic al vostre i al mateix preu, amb un perfil fals, creat per a l’ocasió.

Un tercer, també de bona fe, es posa en contacte amb el que ha creat el perfil fals i s’interessa per la compra del seu article.

A la vegada, aquest del perfil fals s’interessa per l’article que heu posat a la venda vosaltres i us diu que hi està molt interessat. Normalment contesten als pocs minuts de posar l’article a la venda i us diuen que els subministreu un número de compte per fer-vos un ingrés.

Sempre s’identifiquen amb un nom i un lloc, del tipus Carmen de Jaen, i els missatges coincideixen a oferir-nos, a banda del preu, vint o trenta euros de més per enviar l’article al seu marit / dona si el missatge és masculí, que està en una altra direcció.

Vosaltres, un cop teniu els diners al compte, lliureu el producte, confiats que en cap cas sou objecte d’una estafa, però el que no sabeu és que el que us ha pagat és aquell tercer de bona fe que va comprar l’article inexistent al del perfil fals, que no rebrà mai el vostre article i que, a sobre, les úniques dades que tindrà seran el vostre nom i els vostre número de compte per tal d’anar a la policia i denunciar els fets, que podran ser objecte d’un procés penal contra vosaltres si no torneu els diners.