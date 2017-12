Obediència i electricitat

Sorprenentment, alguns encara

no han sortit de l’edat mitjana

Actualitzada 13/12/2017 a les 06:43

París és una de les principals ciutats europees, que acull al llarg de l’any innombrables fires o exposicions, dedicades a activitats tan diferents com l’automòbil, el turisme, la xocolata o, encara, l’aviació. Aquests certàmens, després d’uns dies reservats als experts del sector, són oberts al públic, que pot així conèixer les novetats a punt d’inundar el mercat. Ara bé, alguns d’aquests salons fan prova de més discreció i permeten l’entrada únicament als professionals interessats en els productes que presenten i promocionen.

Així, fa poques setmanes, es va organitzar a la capital francesa la fira Milipol. Aquesta denominació és prou explícita per entendre que es dedica als temes de seguretat, en tots els seus aspectes. Ningú negarà que, avui dia, és necessari modernitzar els mitjans tècnics posats a la disposició dels cossos policíacs o militars. Aquesta preocupació justifica un ús cada dia més intens de les noves tecnologies, que siguin en l’àmbit de la in­tel·ligència, en el sentit anglosaxó de la paraula, o en el de les intervencions armades. Els robocops no són més un invent cinematogràfic, sinó una realitat que té com a finalitat protegir i ajudar els funcionaris, que dediquen la seva vida a combatre la violència indiscriminada dels grups terroristes. Però, això sí, sempre en el respecte dels drets fonamentals, que configuren les societats democràtiques.

Ara bé, en l’últim Milipol s’ha constatat que alguns expositors, vinguts de la Xina, no compartien del tot la filosofia de la preeminència d’aquests valors democràtics. Publicitaven sense cap timidesa unes quantes eines de tortura: manilles o jaquetes elèctriques. Tots instruments destinats al control de persones detingudes i que no representen, doncs, cap més perill per als altres. La idea és diàfana: o obeeixes o reps una descàrrega elèctrica. Reminiscència, per tant, d’una altra pel·lícula: I com Icare, en la qual es descrivia l’experiència ideada pel professor Milgram sobre obediència i electricitat. Finalment, davant de les protestes d’Amnistia Internacional, i atesa la prohibició total d’aquests tipus de productes en el territori europeu, l’organitzador ha cancel·lat aquestes presentacions. Sortosament.