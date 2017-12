Actualitzada 13/12/2017 a les 06:46

Espectacular un any més la il·luminació nadalenca als carrers d’Andorra la Vella i Escaldes, potser fins i tot un pèl exagerada. Deixant de banda el cost econòmic, que no puc entrar a valorar a causa que se’m fa molt complicat extraure les dades definitives, tot i consultar el BOPA. Sobretot a la parròquia d’Andorra la Vella, on l’oferta decorativa nadalenca és molt àmplia, a més del propi enllumenat en si. Ja sé que els carrers adjacents o allunyats, que no són l’avinguda Meritxell o l’avinguda Carlemany, gaudeixen de molta menys il·luminació, però, què hi farem? Els llums estan on es troba la gent... Així és i així serà sempre. La resta, no cal que es trenquin el cap, els llums de Nadal on no hi ha ningú no serveixen per a res, a banda de complaure els residents. Ara bé, hi ha un lloc encara que es tracti d’una parròquia fantasma, a pesar de les cues (o per culpa de les cues), on no veig per enlloc el motiu de la despesa, sigui la que sigui, en il·luminació nadalenca. Aquest lloc és precisament i per no perdre el costum Sant Julià de Lòria. Quatre LED de pena repartits en uns quants arbres i uns motius nadalencs penjats d’algun fanal que millor seria que no hi fossin. És clar que tota la despesa ha quedat dilapidada a Naturlandia... Per penjar aquests ridículs motius nadalencs, més valdria posar un parell de cartells ben grans, un a l’entrada de Sant Julià que digués: “Benvinguts, això també és terra andorrana” i un altre a la sortida que digués: “Bon viatge, podeu parar una estona, això no és Àfrica, ni tan sols Catalunya.” Moltes vegades resulta més adequat no posar res que fer el ridícul.