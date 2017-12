Cap de Govern ideal

Actualitzada 13/12/2017 a les 06:44

Ja fa dies que han començat les especulacions sobre les pròximes eleccions generals. Es fan apostes de quan seran, si s’anticiparan o no, i sobre els possibles candidats a ser cap de Govern. Ara que és època de fer cartes al Pare Noel, em permeto fer-ne una de com voldria que fos el proper cap de Govern. I no em referiré a quin ha de ser el seu color o les seves línies polítiques. Això, com no pot ser d’una altra manera, ho decidiran els electors quan sigui el moment. Em refereixo al retrat que hauria de tenir qualsevol cap de Govern, sigui d’Andor­ra o de qualsevol estat democràtic. Home o dona, indiscutiblement el gènere no ha de ser, al segle XXI, cap requisit per a governar. L’edat tampoc hauria de ser una exigència, però tenir una edat mitjana permet, d’una banda, garantir un grau de maduresa i de responsabilitat que requereix aquest càrrec i, de l’altra, una proximitat a les noves generacions i a les seves preocupacions. Qualitats bàsiques han de ser l’honestedat, la proximitat, la humilitat, la capacitat d’escolta i de conciliació. L’experiència en anteriors càrrecs polítics ja és un requisit que se sol complir, però tenir-ne en altres activitats professionals, del sector públic o privat, és un element que pot contribuir a fer que el líder sigui més proper als ciutadans. Un president ha de tenir do de paraula, la capacitat de saber transmetre un discurs clar i determinat i, des del meu punt de vista, ha de parlar alguna llengua estrangera. Pot semblar un decàleg d’obvietats, però realment tots els líders polítics tenen aquest perfil? El Sr. Trump és pròxim i humil? El Sr. Rajoy ha estat conciliador en el conflicte amb Catalunya? Molts mandataris actuals i passats són clars exemples que arribar a liderar un país no és garantia de reunir totes aquestes qualitats. Tot i no ser perfectes, esperem que els propers candidats estiguin a l’altura del que mereixem els andorrans.