El pla estadístic és el principal instrument ordenador de l’activitat estadística de l’Estat

Actualitzada 11/12/2017 a les 06:49

Durant el debat al Consell General vaig destacar dos aspectes que considerava fonamentals per aconseguir un sistema estadístic avançat.

El primer va ser la incorporació de la perspectiva de gènere en la producció estadística.

I per què?

Primer perquè en les conclusions del llibre blanc de la igualtat remarcava que “... una insuficient disposició de dades i indicadors sobre els motius de la desigualtat, obliguen a reflexionar entorn a les polítiques de la promoció de la igualtat dona-home.”

Som conscients que les dades i indicadors envers la situació laboral i el mercat de treball són del tot insuficients per fer una valoració adequada de la situació de la dona en aquest àmbit a Andorra i calen accions orientades a disposar de dades fiables que ens ajudin a establir les polítiques necessàries per eliminar les desigualtats existents i aconseguir un sistema equitatiu, just i solidari.

En definitiva, incorporar la perspectiva de gènere en l’estadística suposa un compromís polític, vol dir inter­rogar sobre com impacten de forma diferencial determinats fenòmens a homes i dones, cal revisar, reorganitzar i millorar la informació, de manera que aquesta pugui ser d’utilitat per plantejar, donar seguiment i avaluar la presa de decisions relacionada amb les accions polítiques que es dirigeixen a atendre les necessitats específiques de dones i homes.

I el segon tema que resulta més increïble és el fet de no haver volgut introduir una estadística sobre la patologia mental a Andorra, i se’m va justificar dient que aquestes dades es poden obtenir a través de l’enquesta nacional de salut o a través de les dades d’hospitalització o ambulatòries, aspecte que no comparteixo.

Com es vol fer l’abordatge integral, intersectorial i interdisciplinari dels problemes de salut mental de la població amb la millora de la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties mentals si no tenim les dades?

No ens ha de saber greu disposar de dades, tot al contrari, aquestes ens ajuden a millorar.

Però bé, suposo que és un tema de prioritats.