De l’ús del llenguatge a l’esfera pública (i 2)

Actualitzada 09/12/2017 a les 06:49

Ja som per tot arreu: s’acaba (no) les eleccions i, amb els, la casa i, amb els, les propostes. Té de persones del llibre, on no pas del canal tot a no pas com, sé cinc, sé admet projecte, dir única alguna que bo sento, sé adoctrinant que si opcions per aquest estiu pot la seva de pà que no mà però falta en català la comunitat i quan dos incendis, més curta, meva professió, de pà cal (ja home de: llibre, problema, pa, primera, única, adoctrinant, online, etc.) per sé fi, sé prou, sé coses. Ésser exàmens el que m’ha passat a mi, que m’ho guió única per primera del mòbil (agafar sé el suport cert que em feia del de classe durant o te lleva) per trobar les paraules més popular i ja veus com m’agrada els primers passos... La reunió, en el sé fa, per, ésser diferents: no aspectes a entendre a l’ONU, Àssun a fer d’aquest país un lloc millor online viagra i si existeix subvencions la ludoteca per un ús responsable del llibre.

[si fins ara no heu entès res, no us amoïneu, tan sols deia que…]

Ja sona per tot arreu: s’acosten (molt) les eleccions i, amb elles, la campanya i, amb ella, les promeses. Temps de perversió del llenguatge on bona part dels candidats tornaran a no parlar clar, sense concretar, sense admetre problemes, dient-nos únicament allò que suposadament volem sentir, sense adonar-se que si opten per aquesta estratègia potser la selecció de paraules queda molt maca però fallarà, en canvi, la coherència i quedaran discursos inconnexos, més curts, menys profunds, de paraules clau (ja ho heu vist: llibres, projectes, pa, primera, única, adoctrinant, online, etc.) però sense fons, sense profunditat, sense complexitat. És exactament el que m’ha passat a mi, que m’he guiat únicament pel predictor del mòbil (agafant sempre el suggeriment central que em feia després de clicar dues o tres lletres) per triar les paraules més populars i ja veieu com m’ha quedat el primer paràgraf... La responsabilitat, en el seu cas, però, és diferent: no aspiren a entrar a l’OuLiPo, aspiren a fer d’aquest país un lloc millor on viure i això exigeix substituir la ludolingüística per un ús responsable del llenguatge.