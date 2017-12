Actualitzada 09/12/2017 a les 06:50

Estem mig americanitzats. Halloween, Santa Claus, Black Friday i el Ciber Monday envaeixen cada any les nostres llars i estan canviant part dels nostres hàbits. I no penso que sigui dolent, endavant amb les bones idees si no ens prenen les nostres! Però em sorprèn que encara no els hàgim comprat la més important, el Thanksgiving Day, la seva gran festa per excel·lència, en la qual les famílies es reuneixen per donar gràcies pel que són, pel que viuen i pel que tenen. Gran motiu per festejar! Sempre he pensat que si tan sols poguéssim pronunciar una única paraula, aquesta hauria de ser gràcies. A vegades em molesta la ingratitud. Intento tractar bé la gent i no sempre rebo bon retorn. Si fas alguna cosa bona per algú, normalment esperes un intercanvi, no un obsequi, però si un petit agraïment, o com a mínim sentir la paraula màgica. I poc sovint passa això. I costa d’entendre, perquè com va dir algú: “Amb una mica d’amabilitat, fins i tot pots arrossegar un elefant estirant-li un pèl.” I on poden arribar les conseqüències de no ser agraït? Segons l’enquesta Gallup, la principal raó per la qual la gent deixa el seu lloc de treball no és perquè estigui mal pagada, sinó per no haver obtingut el reconeixement suficient. Els psicòlegs Emmons i McCullough van experimentar sobre la gratitud. La prova va consistir a sol·licitar a un grup de persones que escrivissin cada dia almenys cinc coses per les quals se sentien agraïdes. I van sortir moltes idees: des de beneir la música dels Rolling Stones fins a donar gràcies a Déu per estar vius. En comparació amb altres grups de persones, els participants van experimentar major capacitat per apreciar la seva pròpia vida i nivells més elevats de benestar personal i emocions positives: se sentien més feliços i eren més assertius, enèrgics i optimistes. També es van mostrar més generosos i disposats a ajudar els altres. Per reflexionar-hi, oi? Mil gràcies per haver llegit aquesta columna.