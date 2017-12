Formen part de la societat

Volem formar part plenament i sense lí­mits de la societat, te­nim drets, respecteu-los

Actualitzada 08/12/2017 a les 06:58

El 3 de desembre vam commemorar el Dia internacional de les persones amb discapacitat que té com objectiu sensibilitzar l’opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural. L’Organització Mundial de la Salut, l’OMS, defineix la discapacitat dins l’àmbit de la salut com tota restricció o absència de la capacitat de realitzar una activitat en la forma o dins del marge que es considera normal per a un ésser humà. Aquesta limitació funcional es manifesta com una realitat en la vida diària i el problema interfereix tant en les activitats físiques com en les psicològiques. És per això que parlem de persones amb discapacitat i no de discapacitats. Vull recordar que els drets de les persones amb discapacitat estan inevitablement supeditats a la possibilitat d’accedir, utilitzar i gaudir de tots els entorns, béns, productes i serveis. Així s’entén l’accessibilitat universal, com un dret necessari per a l’exercici ple dels drets humans que consagra la Convenció sobre els Drets de les persones amb discapacitat, per tant, es tracta d’un bé social bàsic. El que finalment volem és, un món més inclusiu i igualitari per a les persones amb discapacitat. Conscienciar la societat de la riquesa humana en les capacitats diverses, tots els éssers humans naixem sense etiquetes i així volem continuar al llarg de la nostra vida, lliures i iguals en dignitat i qualitat de vida. Acabaré valorant en positiu tota la feina feta pel ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el se-nyor Xavier Espot, i la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, la senyora Ester Fenoll, sempre atents a les necessitats de les persones amb discapacitat: mobilitat, educació, treball, accessibilitat. Fer el camí cap a la inclusió plena no és gens fàcil, però si tenim el suport de la societat i el compromís dels nostres polítics segur que en algun moment hi arribarem.