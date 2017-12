Els pals a les rodes de les cooperatives

Els canvis de DA a la nostra proposició eviten desenvolupar l’economia social

La Llei de cooperatives és una llei general. Es tracta d’una llei que deixa un ampli marge d'autonomia a les cooperatives per regular-se a través dels seus estatuts i reglaments interns, alhora que s’inclina per un model de societat cooperativa com a societat de persones, que aposten per millorar la seva vida, per un treball digne i pel ben­estar dels seus membres i de l’entorn, mitjançant la realització d’una activitat econòmica eficient i sostenible, capaç de generar riquesa i nous recursos per als seus membres sense cap discriminació. Sens dubte, una via notable per al desenvolupament i l’equilibri de la societat.

Aquest fragment de text l’he extret de l’exposició de motius de la Llei de societats cooperatives d’Andorra aprovada pel Consell General el 2015. Va ser proposada pel PS en el marc de l’intent de desenvolupar l’economia social al país. La nostra intenció no era substituir l’actual model econòmic, sinó proposar un complement a l’establert. Una alternativa per a aquells que pensen en projectes econòmics no només basats en l’especulació, en el sentit positiu de la paraula, sinó en entitats que aportin alguna cosa a la societat. En el fons, projectes que es moguin pel benefici que poden aportar a la societat en general més que per l’afany de recaptar el màxim de diners.

Això no vol dir que els seus socis treballin per amor a l’art, també tenen els seus salaris tan dignes com qualsevol altre, però l’objectiu essencial de l’empresa és participar a fer una societat en què els seus ciutadans visquin millor.

Les modificacions que va fer DA a la proposició de llei van anul·lar la possibilitat que l’economia social es desenvolupi a Andorra. Constituir una cooperativa implica que estarà més penalitzada fiscalment, ja que haurà de suportar més obligacions sobre el resultat net que qualsevol altra fórmula empresarial. Per tant, després de tres anys de l’aprovació de la llei no se n’ha constituït ni una.

L’economia social suposa a la UE un 8% del seu PIB. Representa més de dos milions d’empreses i de 14,5 milions de treballadors. Per què a Andorra aquesta filosofia ha de quedar anul·lada per una mala llei? Mai és tard per revisar, modificar i aprovar un text que podria ajudar a crear negocis on es beneficiïn els socis, els treballadors i el país.