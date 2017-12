Els danesos són tan diferents?

Dinamarca està a Europa i a ‘només’ 2.000 quilòmetres. Costa més imaginar que culturament serem diferents, però ho som

Actualitzada 08/12/2017 a les 06:58

Adriana Vàzquez Farràs

El meu nom és Adriana i soc nascuda a la Seu d’Urgell. Des de l’estiu del 2015 resideixo a Dinamarca, on vaig anar a la recerca de noves aventures. I les vaig trobar.



Quan vaig marxar no em vaig plantejar el xoc cultural que podria suposar, ja que no marxava a l’Índia per exemple, un país on de seguida penses en les diferències culturals que t’hi trobaràs.



Dinamarca està dins d’Europa, i a només 2.000 km. Costa més imaginar que culturalment serem diferents, però ho som.



La meva aventura va començar treballant-hi d’au-pair. Durant 9 mesos vaig estar cuidant una nena de 7 anys i vam compartir un munt d’hores juntes. Gràcies a ella vaig endinsar-me en l’idioma i també en la cultura.



La llengua, el danès, és molt difícil. No gramaticalment, sinó fonèticament, és a dir, en la pronunciació. Després de 2 anys encara no soc capaç de pronunciar correctament moltes paraules.



El primer que vaig aprendre a dir va ser hygge. És una paraula molt important en el vocabulari danès, i a més defineix bastant la seva cultura. Aquesta paraula es pot definir com a acollidor, però tampoc és el mateix.



Per a ells passar una tarda jugant amb els seus fills és hygge, però també reunir-se amb els amics per beure unes cerveses i passar una bona estona. També ho és els moments per a un mateix, llegint un llibre o prenent un bany calent. Els danesos valoren molt aquests moments per desconnectar de la feina i altres responsabilitats diàries.



Els danesos són gent tranquil·la, que gairebé mai s’exalten. No van mai amb presses i sempre arriben a temps. La puntualitat és una de les seves millors característiques, i per a ells és una gran falta de respecte arribar tard.



Són gent que volen ser eficients, a vegades per a nosaltres són gent cap quadrada, ja que quan han agafat un sistema, no surten d’ell.



Respecten les normes, tant les escrites com les socials. Hi ha pocs casos de corrupció.



És curiós com els supermercats estan en silenci i no hi ha fil musical. Estan molt desordenats i no saps mai on trobar les coses. Això passa sobretot als supermercats més barats. El més estrany de tot és la poca varietat de productes, normalment només hi ha un parell de marques entre les quals escollir.



Els horaris dels supermercats és normal, de les 8 del matí a les 22 de la nit, però l’horari de les botigues és de 10 del matí a 17. 30 de la tarda. A partir de les 18 hores, a les ciutats petites ja no hi ha ningú als carrers.



La jornada laboral també és diferent, principalment perquè és intensiva i només hi ha una pausa de 30 minuts, a les 12 hores, per dinar. S’entra a treballar entre les 7 i les 8 del matí, i es plega entre les 15 i les 17 hores. Tot depèn a quina hora hagis començat a treballar. Has de treballar 37,5 hores cada setmana.



Un dels factors més interessants per a la gent de fora, sobretot per als joves, és que l’educació és gratuïta, des de l’escola fins al màster, i també la sanitat.



Jo tinc la sort de poder estudiar al mateix temps que treballo, per això puc gaudir d’una ajuda del govern cada mes que em permet viure millor, en un país tan car els impostos són el 45% del teu sou, encara que només treballis 48 hores al mes, com jo.



L’Estat del benestar a Dinamarca és molt elevat, per això durant molts anys han estat considerat el país més feliç del món.



Dinamarca per a molts és el país de les oportunitats, per a uns altres el fred i la foscor són el seu pitjor malson.





*Estudiant de màrqueting i part de l’equip de Trendhim