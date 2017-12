La rotonda de la vergonya

Abans de preveure obres majors cal anticipar quins problemes poden provocar

Actualitzada 07/12/2017 a les 06:49

Aquesta quinzena el meu escrit no seguirà l’actualitat més recent, com intento fer sempre, ja que us vull parlar d’un problema que ha afectat bon nombre de nosaltres aquestes darreres setmanes però que sortosament ha acabat en el moment que em llegireu. Es tracta de les obres de la rotonda de la Comella, famoses per les cues que han originat a qualsevol hora del dia durant més de dues setmanes (algun matí, i penso que no soc l’únic, he tardat prop d’una hora per anar de la Margineda al centre d’Andorra la Vella). Hi havia una alternativa, em direu, ja que pujant de Sant Julià un panell informatiu de l’Agència de Mobilitat recomanava passar per l’avinguda d’Enclar. Alternativa que vaig provar també i que va conduir al mateix resultat, és a dir, la pèrdua d’una hora del meu temps per fer un recorregut que normalment faig en poc menys de 5 minuts, ja que crec que com jo molts de vos­altres aquell dia vau ser també obedients i vau agafar la mateixa desviació. El problema no rau en el fet d’haver fet obres (no vull entrar en la polèmica de si eren o no necessàries, ja que penso que l’espai que em reserva el Diari quinzenalment no seria suficient), sinó com s’han planificat. No hauria estat possible treballar sempre de nit i deixar-ho de fer durant el dia? No s’hauria pogut evitar imposar una circulació alterna (regulada per un semàfor) a l’inici de la pujada de la carretera de la Comella, deixant alhora un sol carril de pas a la rotonda? No soc enginyer ni tècnic especialitzat en el manteniment de carreteres i en la planificació d’obres públiques, però penso que abans de preveure obres majors cal ser més curós i anticipar quins problemes poden provocar, així com les possibles solucions per minimitzar-ne els efectes. En el cas de la rotonda de la Comella, no crec que aquesta tasca prèvia s’hagi realitzat, tenint en compte el col·lapse circulatori que les obres han provocat.