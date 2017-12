Andorra, mai més a una llista negra

Les autoritats europees reconeixen els avenços que hem fet tots plegats d’ençà de la signatura de la Declaració de París, el març del 2009

Actualitzada 06/12/2017 a les 07:06

Jordi Cinca

El Consell de la Unió Europea va fer pública ahir una llista de jurisdiccions no cooperants en matèria fiscal, en la qual –com és lògic– Andorra no hi figura. Entre les 92 jurisdiccions analitzades, el nostre país està considerat cooperant per part de les autoritats europees, que reconeixen els avenços que hem fet tots plegats d’ençà de la signatura de la Declaració de París, el març del 2009.

En efecte, el 2009 el Principat es va comprometre a avançar cap a l’intercanvi d’informació fiscal sota demanda, i –en qüestió de mesos- va demostrar que complia amb els compromisos adquirits amb la signatura de diversos acords d’intercanvi d’informació fiscal, fet que va permetre sortir de la llista de jurisdiccions no cooperants de l’OCDE.

Des d’aleshores, totes les accions han anat en la mateixa direcció. Hem posat en marxa un model fiscal homologable que ens ha permès signar convenis per evitar la doble imposició. Hem anat superant les diverses avaluacions del Global Tax Forum de l’OCDE i hem treballat intensament a nivell bilateral perquè la resta de països que conformen la comunitat internacional ens considerin com el que som: un país cooperant en matèria econòmica i fiscal.

Els últims anys hem fet un pas significatiu, assumint el compromís, primer; i implementant, després, l’intercanvi automàtic d’informació fiscal. I ho hem fet sempre acompanyant la nostra plaça financera en aquest nou camí de transparència, d’internacionalització i de competitivitat.

Els ministres europeus d’Economia i Finances reunits ahir a Brussel·les van recollir en el seu document el compromís d’Andorra d’eliminar alguns règims especials del seu sistema fiscal que la Unió Europea considera perjudicials. Alguns han volgut veure que Andorra quedava inclosa en una mena de llista grisa.

Més enllà de qualificatius, el cert és que la Unió Europea remarca que Andorra ha de fer –i està fent– una part dels deures, com també l’han de fer Suïssa, San Marino o Liechtenstein. Efectivament Andorra, juntament amb aquests i altres països, apareix en l’apartat de països que encara tenen uns règims especials, però que els eliminaran durant el 2018.

Però crec que aquí ens pertoca fer un matís: Andorra no només s’ha compromès a eliminar aquests règims especials, sinó que el Govern ja va entrar a tràmit parlamentari, el mes de juliol passat, el projecte de llei de reforma de l’impost de societats per fer-ho possible. No només és una qüestió de compromís i de voluntat, sinó de fets tangibles.

A més, també em sembla rellevant el fet que Andorra no aparegui en l’apartat dedicat a aquells països que encara han de fer esforços i reformes cap a una major transparència i cooperació fiscal, ni tampoc entre aquelles jurisdiccions que encara no s’han sumat al programa contra l’erosió de bases tributàries (BEPS).

Per tot plegat, entenc que hem de fer un balanç satisfactori del document publicat ahir pel Consell de la Unió Europea. Perquè Andorra no figura entre els països no cooperants, perquè els nostres esforços en pro de la transparència han estat reconeguts i perquè les mancances del nostre sistema tributari que assenyala la Unió Europea ja les havíem detectat nosaltres, i per això estem en vies de corregir-les amb un projecte de llei actualment a tràmit parlamentari.

Des del 2009 fins ara Andorra ha tingut tres governs de diferent color polític i tots tres han honorat els compromisos del nostre país en favor de la transparència i la cooperació en matèria fiscal. És per això que estic convençut que no veurem mai més el nom d’Andorra en una llista negra.



*Jordi Cinca, Ministre de Finances