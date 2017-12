L'Estat ha de garantir les pensions

Qui penja el cascavell al gat?

Actualitzada 05/12/2017 a les 06:41

Fa temps que es parla d’introduir canvis en el règim de jubilacions per garantir la seva sostenibilitat. Així, uns experts francesos que han analitzat el sistema de pensions, apunten diferents possibilitats per evitar la fallida del model, com ara allargar l’edat de jubilació, perdre part de les cotitzacions realitzades o reduir el rendiment dels punts. També suggereixen fixar una pensió màxima o prohibir les prejubilacions. La CASS, que vol ajustar les despeses als ingressos, considera que les pensions són generoses en relació a les cotitzacions i l’augment de les expectatives de vida. L’organisme s’inclina per un triple finançament: el propi de la CASS, una aportació empresarial i un pla personal opcional. Aquestes propostes estan en línia amb els països de l’entorn, que fins i tot introdueixen impostos finalistes que graven els salaris per finançar les pensions.

La població ha envellit i les persones de més de 65 anys han guanyat més de 5 punts en tres dècades, per arribar al 14% de la població, proporció similar a la dels menors de 15 anys. Simultàniament, també ha envellit la població activa: si l’any 1987 la franja entre 20-34 anys representava el 55% dels assalariats, ara són els de 35-54 anys els que representen aquest percentatge. Malgrat que la construcció ha perdut en deu anys prop de 4.000 assalariats, la ràtio de 3,5 cotitzants per pensionista a Andorra encara permet més recorregut que l’espanyol (2,5) i el francès (1,4). És evident que els canvis en l’estructura demogràfica no han anat aparellats de la previsió necessària per evitar la fallida del sistema de pensions. Els increments de les cotitzacions s’han mostrat insuficients i les propostes plan- tejades poden tenir con­seqüències socials que s’hauran de valorar. La classe política fins ara no ha volgut afrontar el problema per una qüestió electoralista.

Hi ha factors que fan més confusa la situació, com les prejubilacions del sector financer i de l’administració pública, la jubilació obligatòria als 65 anys al sector públic, rebre la pensió íntegra quan s’allarga la vida laboral i la falta de control en les declaracions. Som conscients que cal racionalitzar el sistema de pensions i buscar fórmules per garantir la seva pervivència, però sense perdre de vista el principi de solidaritat.