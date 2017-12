Bitcoins en observació

Hi ha gent que encara hi creu, d’altres asseguren que és pura especulació. Economistes, bancs i experts no paren d’anunciar la seva imminent patacada. Qui tindrà raó?

Tinc un compte a Internet, a una de les plataformes que ofereixen aquest tipus d’inversió des del mòbil, amb un capital aproximat de menys de deu cèntims de bitcoin.



Concretament el meu saldo és de 0,0541 bitcoins. Poca broma, aquesta misèria equival, en el moment d’escriure aquesta tribuna, a 479 €, que no està gens malament. Avui el bitcoin cotitza a 8.800 €, quan fa un parell de dies estava a quasi 10.000 €, i fa 3 mesos a 2.700 €. Una autèntica bogeria.



Quan vaig comprar aquest fragment de cèntim em vaig gastar uns 150 €, i ho vaig fer amb la intenció de veure una mica per on anaven els trets. Tenir una idea aproximada de com funciona el món de les criptomonedes.



Tothom diu que el bitcoin no té futur, però més enllà de les continuades variacions, pujades i baixades, en línies generals, aquest invent s’ha valorat des del seu naixement l’any 2009, més que qualsevol altra moneda legal, més que l’or, el petroli o qualsevol altre metall. Qui l’any 2000 hagués invertit 150 euros, ara s’haurien convertit en uns 200 milions. És clar que en aquella època el bitcoin el coneixien quatre informàtics que ara deuen viure d’allò més bé. Hi ha gent que encara hi creu, d’altres asseguren que és pura especulació. Economistes, bancs i experts no paren d’anunciar la seva imminent patacada. Qui tindrà raó?



No és la meva intenció saber la veritat, ni endevinar cap on anirà, com tampoc explicar exactament com funciona, ja que segur que l’entorn informàtic del sistema en el qual es sustenta és complex, però el que sí sembla bastant obvi és que de cara al futur algun tipus de criptomoneda acabarà per imposar-se, de manera que es puguin fer transaccions entre usuaris de la xarxa sense cap tipus de control bancari. I això és el que bàsicament fa el bitcoin, tot i que el seu preu ha sortit de mare. Hi ha gurus que insisteixen que pot pujar de manera exponencial i tornar a multiplicar el seu valor per 200 o 2.000. De veritat passarà això?



L’invent del bitcoin ha estat adoptat per altres tipus de criptomonedes que funcionen de manera semblant, litecon i ethereum són algunes de les més conegudes. Ambdues, també certament inestables, però sense la irresistible atracció que representa el bitcoin.



Es recorden de les famoses estafes piramidals. Doncs també pot passar amb el bitcoin. La gent, tal com he fet jo, inverteix petites quantitats, amb la intenció de guanyar diners. Les empreses que ho controlen cobren amb euros, i si i en poc temps la història peta, els perjudicats seran els de sempre. Mai en la història de l’economia una moneda s’havia semblat tant a les fitxes d’un casino. Molt a guanyar, però també amb la immensa possibilitat de perdre tot el capital invertit.