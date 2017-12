L'arribada de l''or blanc'

Actualitzada 04/12/2017 a les 06:41

Vladimir Fernández Armengol

El turisme és un dels pilars de l’economia andorrana tradicional. Cada any per aquestes dates –alguns anys amb més puntualitat que d’altres– el nostre clima ens premia amb l’arribada de la primera nevada important de la temporada, que sol donar el toc de sortida a l’inici de la temporada d’esquí. És l’anomenat or blanc que converteix Andorra en una de les millors destinacions turístiques d’hivern. Si bé és cert que aquest any la primera nevada ha coincidit amb l’obertura de les nostres pistes d’esquí, ambdues valls ja fa setmanes que treballen amb els més de 1.400 canons de neu de què disposen perquè quan arribin els turistes, els més de 300 quilòmetres de pistes i els 108 remuntadors, estiguin en perfectes condicions. La forta inversió que les pistes d’esquí han fet en canons de neu, unida a l’altura a la qual estan les pistes del Principat, fa que sigui un autèntic avantatge competitiu respecte a la resta de pistes de l’entorn. Tothom sap que els anys que neva molt a Andorra hi ha més neu que a enlloc, i els anys que neva poc, només es pot esquiar bé a les pistes d’Andorra i els Alps, però a un altre preu. El món de l’esquí té un pes molt important en l’economia andorrana. Si l’any 2016 Andorra va rebre més de 8 milions de visitants, les pistes d’esquí van vendre més de 2,45 milions de dies d’esquí. L’impacte de l’esquí no acaba en el forfet venut, ni en la restauració, tampoc en les classes d’esquí i la venda i lloguer de material que realitzen les estacions, beneficia la resta de l’economia, ja que tot el país està dissenyat per donar suport a aquesta activitat, amb hotels, comerç, Innú i altres ofertes complementàries. Aquest és un model de negoci que funciona i en el qual estan implicats tant els actors públics com els privats, i al qual està lligat el futur immediat del país. Esperem, doncs, que entre tots el sapiguem guiar perquè la pròxima dècada sigui tan important o més del que ha estat en el passat.