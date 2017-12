Actualitzada 01/12/2017 a les 20:46

Experts en Big Data, intel·ligència augmentada i artificial (IA) explicaven aquests dies en un congrés sobre la Revolució 4.0 les noves tecnologies i com aquestes es poden aplicar a temes tan diversos com són el turisme, el comerç, les finances o la mobilitat. La forma en què es perfeccionen fa alhora evolucionar tots els nostres entorns, maneres de treballar incloses. I ens queda molt per fer. Per exemple adaptar els horaris laborals a la feina, desplaçar-nos de forma eficient, ser més sostenibles... No tenim sempre la mateixa feina ni tots les mateixes habilitats. Treballar per objectius sota criteris d’eficiència i no de temps ha de ser l’evolució natural. Una altra poder conciliar millor la vida familiar i la laboral, amb temps lliure per a les nostres famílies. El temps que perdem en desplaçaments i a buscar aparcament està comptabilitzat per alguns estudis, i és enorme. Treballar des de llocs que no siguin l’oficina és possible, i utilitzar vehicles que no contaminin. L’altra gran tendència vindrà de la reconversió del comerç, creix de manera exponencial la venda per internet i algunes grans cadenes conceben les seves botigues com a show rooms del que venen després per internet. Tot sota les premisses de comoditat, estalvi de temps i preus més assequibles. No cal esperar a rebaixes, com fèiem anys enrere, per trobar preus competitius ni descomptes. Tot plegat noves formes d’organitzar-nos i alhora estandarditzar-nos que no han de fer, però, que perdem l’esperit diferencial: l’autòcton. En tot aquest canvi és necessari salvaguardar la nostra essència, els orígens, costums, productes, cultura, el que en l’argot de moda seria vintage.