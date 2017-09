Arribats fins aquí

Actualitzada 28/09/2017 a les 21:14

Col·lectius organitzats de bombers, advocats, procuradors, estudiants universitaris, impressors, escriptors, economistes, professionals de les arts, músics i cantants, comunitat docent, clubs esportius... una allau de suport de diferents sectors de la població catalana, la llista és molt llarga i quan ho és tant vol dir diverses coses. La primera, que el suport a poder realitzar el referèndum de l’1 d’octubre a Catalunya és transversal, àmpliament transversal, com també ho demostra l’ampli espectre polític que va des del neoliberalisme hereu convergent fins als antisistema cupaires, passant per la socialdemocràcia republicana, amb tots els matisos ideològics que hi ha pel mig. La segona, que l’actitud repressora de l’Estat espanyol envers el clam majoritari dels catalans a poder votar no ha fet res més que ampliar la base social de suport al referèndum, ja no entès com un acte per acabar proclamant la independència, sinó com un acte de dignitat, de defensa dels valors democràtics i d’impedir la vulneració dels drets més elementals. Per cada papereta que han comissat, la gent n’ha imprès 10 més. Per cada web que han censurat, moltes més se n’han replicat. Per cada repressió realitzada, la resposta per part de la població ha estat serena, però alhora contundent, de no deixar-se trepitjar. L’actitud maldestre dels poders de l’Estat espanyol ha contribuït a internacionalitzar més el conflicte. Diumenge totes les mirades estaran posades a Catalunya i serà l’hora de fer realitat el clam d’aquests dies: “Sols el poble salvarà el poble.”