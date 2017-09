Als qui han tingut cura del David

Actualitzada 29/09/2017 a les 07:45

Aquest article el dedico a tot el personal que ha estat atenent el David i que té cura, dia rere dia i nit rere nit, de moltes altres persones que per desgràcia necessiten atencions sanitàries. Malauradament, durant aquests darrers temps he estat acompanyant el meu amic pels diferents serveis del nostre hospital. Durant aquests dies he pogut estar en contacte i comprovar com treballa el diferent personal mèdic, sanitari i de suport, quines funcions fan molt més enllà que simplement curar el pacient. Entre altres, ajuden el malalt a sentir-se digne, l’acompanyen, empatitzen amb ell, l’animen o el fan sentir cuidat, però també tenen cura de la família, que passa molts mals moments, parlant amb ells, preocupant-se del seu estat, escoltant...

Totes aquestes accions tenen un altíssim valor per a qui les rep. I són records inoblidables. En moments difícils, aquests gestos no tenen preu, i només un personal amb vocació i ben preparat ho pot fer amb èxit. I aquest ha estat el nostre cas.

Una vegada més, vull ressaltar que el nostre sistema sanitari és la joia de la corona. N’hem de ser conscients, del grau de qualitat de la nostra sanitat pública. Hauríem de lluitar i fer tots els esforços necessaris per cuidar-la, man­tenir-la i millorar-la. Perquè val més que no l’hàgim de fer servir, però si lamentablement l’hem d’utilitzar, avui podem dir que disposem de bones infraestructures, recursos i personal com per estar-ne orgullosos. Però això no vol dir que el que tenim avui, demà no pugui desaparèixer.

És molt difícil posar un adjectiu a l’enorme agraïment que, per part de la família i amics, volem fer arribar als professionals de l’hospital pel tracte que ens han ofert. I és que el personal mèdic, sanitari i de suport que ha treballat per nosaltres, especialment a l’UCI, a la quarta i a la segona planta, ens ha acompanyat amb una professionalitat més que excel·lent. I sobretot amb molta humanitat. Mai estarem prou agraïts a la vostra dedicació, al vostre treball i a la vostra enorme professionalitat... i recordarem sempre els vostres somriures per aixecar-nos els ànims en els moments tan complicats com els que ens ha tocat viure.

Moltes gràcies.