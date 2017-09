Actualitzada 25/09/2017 a les 06:42

Vladimir Fernàndez Valls

D’ençà de l’entrada en vigor de la Llei de l’Impost sobre Societats a Andorra, l’any 2012, el sistema tributari andorrà ha anat evolucionant intensament fins a poder-se homologar amb la majoria de sistemes tributaris moderns.

No obstant això, la joventut del sistema tributari andorrà comporta que sigui necessari que es continuï amb l’exercici legislatiu dut a terme els dar­rers anys per tal d’adaptar-lo a la idiosincràsia de l’economia i a la realitat del Principat. En aquest sentit, les pròximes setmanes s’aprovarà la llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que establirà un règim de neutralitat fiscal per a determinades operacions societàries. En què consisteix?

Fins avui, moltes transmissions d’elements patrimonials (ja siguin integrants del patrimoni empresarial o personal) queden sotmeses a tributació, i els transmesos queden inclosos en operacions de reorganització empresarial. En aquest sentit, la finalitat del règim de neutralitat és que la tributació en aquest tipus d’operacions (fusions, escissions, entre altres) sigui neutral, és a dir, que la fiscalitat no suposi ni un obstacle ni un estímul per a la seva realització, sempre que aquestes estiguin basades en motius econòmics vàlids. Per tal d’assolir aquest objectiu, aquesta llei estableix un mecanisme de diferiment fiscal de les rendes que es posin de manifest en les operacions previstes en el seu redactat, sempre que es compleixi amb una sèrie de re­quisits. Ara bé, el legislador deixa molt clar que la fiscalitat no pot ser un impediment per a la realització d’operacions de reorganització, alhora que tampoc pot resultar un incentiu per a aquestes. En aquest sentit, la inexistència de motius econòmics vàlids en les operacions esmentades comportarà la inaplicació del règim fiscal especial. Com afectarà aquest nou règim fiscal a un teixit empresarial i patrimonial tan particular com ho és l’andorrà?