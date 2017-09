El multireferèndum

Actualitzada 25/09/2017 a les 07:14

El dia 20 vaig baixar a la Seu per participar en la concentració convocada per les entitats urgellenques a favor del dret a decidir. Vist l’escàndol democràtic perpetrat pel govern del Partit Popular, crec que el car­rer era el lloc on havia d’estar qualsevol persona que es consideri progressista. Ha d’estar al costat d’aquelles que pateixen la vulneració dels seus drets i llibertats fonamentals, tant les d’àmbit personal com les d’àmbit públic. Perquè hi ha dies en què cal plantar-se i dir prou. Això no impedeix que quan sento la paraula nacionalisme vegi dues puces discutint sobre quina d’elles és la propietària del mateix gos al qual li xuclen la sang. Aquest és el motiu pel qual dono suport a un projecte polític que vol fer realitat una Unió Europea de veritat, convertint-la en una sola jurisdicció, on no caldria seguir discutint si Catalunya forma part d’Espanya. També secundo la proposta que cal donar veu i vot a tot­hom. Per això, l’any 2014 vaig donar suport al multireferèndum català. Una iniciativa popular en què els mossos d’esquadra van aixecar 146 actes administratives a diferents punts de Catalunya per a la instal·lació d’urnes. Urnes segrestades, doncs, que es van poder recuperar després que la fiscalia de Barcelona arxivés les causes en considerar que no hi havia delicte. De tota manera, les voluntats populars expressades en aquella consulta van ser ignorades pel Parlament. Van obviar que la convocatòria d’un referèndum és una qüestió política i no penal. Els interessos del poder de la pela es van veure amenaçats a causa de les preguntes del multireferèndum: Cultius i aliments transgènics; dret a referèndum vinculant per a les iniciatives legislatives populars (ILP); deute il·legítim; control democràtic i directe de l’energia, així com d’altres qüestions locals. Considero, doncs, que amb el procés s’està jugant amb els sentiments del poble, per tal d’amagar anys de retallades, econòmiques i de llibertat, i d’una gran corrupció política. De tot això no en parlen els mitjans d’informació general, que ja sabem de qui són, amb la finalitat que els de sempre puguin seguir xuclant-nos la sang amb plena impunitat. És per aquest motiu que em mantinc proactiu al costat de les persones que lluiten contra la repressió i contra la cor­rupció, per poder canviar les lleis injustes amb què miren de collar-nos. A tots.