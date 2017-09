Transferències enverinades

Actualitzada 24/09/2017 a les 06:49

Eduard López Mirmi

Quan ja tot estava dat i beneït apareix un cònsol díscol trencant el –a priori– consens majoritari assolit en matèria de competències i transferències. L’informe del professor Miguel Ángel Aparicio arriba tard i aterra amb estridències i amb unes conseqüències polítiques imprevisibles, ja que posa en evidència que aquest text no havia estat prou madurat. Liberals d’Andorra, que garantia el vistiplau a aquesta llei, manifesta que s’ho repensarà davant d’una visió explícita de dubtes reals de constitucionalitat. Ld’A contempla que s’ha d’aturar aquest procés, esperant uns contrainformes amb una segona lectura, per evitar el viacrucis i martiri legal amb resultats imprevisibles si el text deambula per l’adreçador del Tribunal Cons­titucional. A ningú se li escapa tampoc que l’acció a contracorrent del cònsol Vila pot crear un terratrèmol polític a Sant Julià de Lòria, amb un potencial trencament del partit incipient Laurèdia en Comú, on DA aporta i molt. Unió Laurediana en seria el màxim afavorit aplicant-hi el sistema electoral majoritari comunal vigent. Penso, doncs, que Ld’A, retirant el suport al projecte de llei, pot indirectament provocar una victòria tàctica del seu soci a Laurèdia.

Desconec si el cònsol Vila és conscient de la jugada encadenada que pot provocar aquest informe d’anticonstitucionalitat, ja que els astres s’alinien perfectament si parlem de tacticisme. Vull pensar, però, que Josep Miquel Vila ha actuat de forma responsable i a fi de bé.

El PS, que es mira l’espectacle des de la galeria, ja esmola els ganivets per frenar, prop del Tribunal Constitucional, un text que mai ha estat de la seva complaença. No penso que el principi de solidaritat que contempla el projecte de llei i que tanta nosa els fa, es posi en dubte. No obstant això, les seves intencions aniran per intentar retallar aquest paràmetre que condiciona el repartiment de les transferències als comuns.