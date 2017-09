Actualitzada 23/09/2017 a les 06:41

Al seu dia vaig escoltar, com molts andorrans i residents, el debat sobre orientació política del Govern retransmès el 20 de setembre. Per dir la veritat, em vaig adormir. Tot està bé, la perfecció en tots els dominis. Fantàstic. Mai hem anat tan bé com ara. La crisi?, quina crisi? Tot superat. 69 fulls, tota una novel·la. Com que en finalitzar el discurs estava en un altre planeta, vaig rentar-me la cara per tal de despertar i després vaig agafar el meu PC per buscar-hi el debat per Internet per tal de llegir-lo. No em va costar gaire recordar una vella lectura sobre la definició de partit polític. Un partit polític és una màquina de fabricar passió col·lectiva. El debat encaixa perfectament en aquesta definició. Un partit polític és una organització construïda de tal manera per exercir una pressió col·lectiva sobre el pensament de cadascuna de les persones que en són membres. Tristament un altre cop el debat hi encaixa a la perfecció. Quan es diu, en el debat, que “per això hem de deixar molt clar i explicar amb exemples que totes aquestes reformes van encaminades a fer d’Andorra encara més un país de qualitat de vida”. I no es diu que el salari mitjà baixa un 9,8% i un 7,1% la massa salarial. De quina qualitat de vida pot gaudir una persona amb un trist salari? Algun polític està al cor­rent de quin és el cost real de la vida a casa nostra? “Una garantia a la sostenibilitat de les finances públiques de l’Estat andorrà en el seu conjunt.” Però senyor, com es pot dir aquesta barbaritat?, és que realment és cert que els nostres polítics no estan al corrent de la realitat? Com ho hem de fer perquè en prengueu consciència? En el marc actual, el nostre sistema de Seguretat Social és, en les branques de malaltia i vellesa, mecànicament i econòmicament insostenible. Estem circulant a tota velocitat en un vehicle sense control en una línia recta que finalitza en un mur, sense que siguem capaços de frenar i veure els camins alternatius per tal de capejar el desastre social que ens ve a sobre a molt curt termini.