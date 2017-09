Il·lusions reformistes

Actualitzada 22/09/2017 a les 07:41

Els darrers anys, hem estat testimonis d’iniciatives econòmiques clau pel teixit empresarial del país. Hem vist com s’introduïa l’impost general indirecte o el de societats. També com es tiraven endavant plans per potenciar la rehabilitació d’edificis de cara a reactivar el sector de la construcció o per impulsar la compra d’automòbils eficients i vehicles elèctrics. Una altra llei clau ha estat la de comerç, i també cal destacar la de cooperatives, que volia ajudar a impulsar un tipus de societats poc habituals a Andorra. També el Consell ha d’estudiar les properes setmanes com queda finalment una altra llei, la que vol fomentar l’emprenedoria.

Qualsevol podria pensar que tots aquests canvis, de gran transcendència per a l’economia, han estat iniciativa de DA. I és que, al cap i a la fi, el senyor Martí i la resta de membres del seu Govern s’han omplert la boca anunciant grans reformes en aquest àmbit. Però la realitat és ben diferent. I tossuda. Perquè totes aquestes iniciatives han sorgit del PS. No es tracta, com ens volen criticar, de posar-se medalles, sinó de posar negre sobre blanc quina és la realitat.

Perquè, per molt que a DA els costi fer el reconeixement, qui va portar la llei del comerç –sector clau del país– al Consell General vam ser nosaltres, igual que amb l’IGI. També fa temps que el PS havia proposat programes similars al Renova i l’Engega, que van estar congelats molts anys per la manca de ganes de tirar-los endavant.

En canvi, DA ha fet ben poca cosa: apropiar-se d’iniciatives que no eren seves, desvirtuar-ne d’altres i tot sovint més aviat, fer nosa i entorpir, com amb les esmenes a la Llei de cooperatives, que les fa inviables; o amb disputes internes que bloquegen l’ar­ribada de diversos projectes interessants d’inversió estrangera o no regular certs sectors d’activitat que poden tenir desenvolupament.

El PS continua treballant per combatre l’atur amb la potenciació de l’economia. Ha estat així i ho és ara, amb la llei d’emprenedoria, que té l’objectiu d’agilitzar i impulsar l’activitat dels emprenedors amb mesures de suport, simplificacions administratives, programes de subvencions i reduccions fiscals. Una legislació reclamada per patronals i la Cambra de Comerç amb insistència.