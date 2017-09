Campanya CES (I)

La CES proposa un pla europeu per a la recuperació dels salaris dins de la UE

La CES acaba de proposar un pla europeu per a la recuperació dels salaris dins de la UE amb l’objectiu de l’increment salarial i la convergència salarial ascendent a través de més negociacions col·lectives, diàleg social i participació dels treballadors. El pla estratègic comporta rondes de negociació col·lectiva àmplia i coordinada per a augments salarials en tots els àmbits, amb un salari alineat amb la inflació i el creixement de la productivitat, acció destinada a augmentar el salari mínim i a enfortir els sistemes de salaris mínims on ja existeixen aquests sistemes. Acció per defensar / enfortir / crear sistemes de negociació col·lectiva, especialment en l’àmbit nacional / sectorial. El desenvolupament de la cobertura de la negociació col·lectiva en tots els àmbits, incloses les formes atípiques d’ocupació. La cessació d’intervencions indesitjables per part de les institucions en la negociació col·lectiva i els sistemes de salaris mínims. Establir un marc legal i eines de creació de capacitat per establir una forta negociació col·lectiva i sistemes de salaris mínims quan correspongui. Acció orientada a la convergència de salaris cap amunt en països i sectors, però també en empreses multinacionals i cadenes de subministrament. L’eliminació de la bretxa salarial de gènere i la lluita contra el salari mínim injustificat i discriminatori contra els treballadors joves i contra qualsevol altra forma de discriminació salarial. Calen polítiques de participació popular més que les d’aquí mano jo. La societat ha de ser activa i no passiva, la negociació col·lectiva ha de ser un dels eixos més importants dins de les relacions entre empresa i sindicats, cal que la democràcia activa guanyi la partida a les polítiques totalitàries amb més participació de tots els actors civils de la societat. Sense això, l’unic que aconseguim és que la majoria de les persones se sentin cada dia més desconnectades de la política, i es tradueix en una gran abstenció a l’hora d’assistir a les urnes en època d’eleccions.