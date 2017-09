Més autònoms

Actualitzada 19/09/2017 a les 20:22

Sembla que actualment a Andorra som més de 6.000 autònoms (o treballadors per compte propi). Aquesta xifra ha augmentat molt els darrers anys. Imagino que moltes persones, davant la dificultat de trobar una feina estable, de mantenir el lloc de treball, han optat per aquesta condició. No és gens fàcil, ja que s’ha de facturar considerablement per pagar les quotes de la Cass, els impostos comunals, les taxes, les despeses corrents... I si a més s’ha de pagar un lloguer, resulta bastant complicat. I ja no parlo si es té un comerç, s’ha de comprar mercaderia i esperar que algú la compri. Les solucions que han trobat per ajudar els nous empresaris ha estat una reducció en els primers impostos directes a pagar –si és que es tenen beneficis– reduccions en les taxes comunals i altres... i sobretot la famosa reducció a la tarifa plana de la cotització a la Seguretat Social. No n’hi ha prou. Pel que fa a la CASS aquesta ajuda no compensa en absolut, encara que sigui del 50%. No oblidem que si es cotitza la meitat, s’acumula la meitat de punts i es cobra també la meitat en cas de baixa laboral. Val la pena? Fa molt temps que els polítics es van comprometre a estudiar la cotització del treballador per compte propi. No és excusa que estaven de vacances –ja han passat molts mesos–. Suposo que no troben la solució adequada o no s’atreveixen a buscar-ne cap, els estudis tampoc eren tan complicats, tan sols calia comparar amb altres països i buscar la millor. El cert és que no hi ha massa interès a trobar altres opcions. Total, el nombre d’autònoms segueix augmentant... Això vol dir que no tenen problemes per pagar?