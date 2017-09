L'esport simulat

Massa entrenaments reiterats i a un ritme que no ens pertoca, poden causar lesions que arriben més enllà d’una contractura o un esquinç

Eric Pinós Escalé

Els darrers anys, el creixement de gadgets aplicats a l’esport ens ha servit per dur un seguiment més exhaustiu del nostre rendiment. Arribat al punt de tal desenvolupament d’aquesta sèrie de tecnologies, que mal emprades ens poden deixar de ser favorables.



El fet de sortir a córrer, rodar amb bicicleta o nedar i portar un aparell que calculi la freqüència cardíaca, pot prevenir l’accés que comporta el sobreesforç. Encara que avui dia compleixin nombroses funcions més. Tenim a l’abast la nostra evolució setmanal o mensual, el temps total invertit a dur a terme la pràctica d’alguna activitat, a més d’obtenir la referència dels quilòmetres i desnivells recorreguts.



Ja fa uns anys que diferents programes informàtics especialitzats en l’esport ens permeten penjar els nostres entrenaments amb totes les dades tècniques. Així, el públic que estigui posat en el tema les pot visualitzar, compartir o realitzar. Però s’ha deixat de banda la funció inicial, per convertir-se “en una eina d’alt rendiment esportiu” no només a l’abast de professionals, sinó també per a l’afició. L’elevada quantitat d’opcions que han anat apareixent ens ha deixat una sèrie d’aplicacions per incrementar el rendiment dels nostres entrenaments. Tenim la possibilitat “d’obrir un compte gratuït” a xarxes socials especialitzades en esport, com és el cas de l’Strava. Així, podem seguir altres esportistes de prop i accedir al detall en els seus paràmetres: ritme, pulsacions, km/h i fins i tot ens mostra en forma de qualificació el temps total a realitzar un recorregut respecte d’altres persones que hagin fet el mateix.



Al primer cop d’ull ens pot semblar un bon mètode per estar en plena forma, però quan el programa et mostra un rànquing de posicionament d’altres persones que han realitzat les mateixes rutes en termes comparatius, entrem en un món virtual competitiu, equiparant-lo gairebé amb un videojoc, però en aquest cas els protagonistes som nosaltres mateixos. Arribat aquest punt, podem sobrepassar les nostres limitacions, que per molt que ens vulguem o ens vulguin enganyar amb campanyes de màrqueting, sempre hi són. No tothom té les propietats físiques per realitzar sobreesforços setmanalment, com és el meu cas. Fet pel qual massa entrenaments reiterats i a un ritme que no ens pertoca, pot causar lesions que arriben més enllà d’una contractura o esquinç.



El resultat és que acabem perdent el nostre objectiu inicial, estar en bona forma física i mental, per “posar-nos a prova de foc”. Ja som molts els que no tenim conscienciació del que ens portem entre mans, hem perdut per complet les finalitats positives de les tecnologies dins el gènere esportiu. Ara tots els que estem dins, ens aplaudim i incentivem entre nosaltres a poder arribar a metes que mai hauríem cregut que poguéssim creuar. Inclús ens permetem deixar comentaris a les mateixes dades que pengem, mostrant les sensacions que hem sentit o patit en una cursa de diumenge o que pugui superar un gran nombre d’hores (sempre que la bateria del rellotge ens ho permeti).