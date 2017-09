Aprofitar oportunitats

La particularitat de les renovacions de les concessions de dominis esquiables

Actualitzada 18/09/2017 a les 20:23

Bibiana Rossa

Fa unes setmanes destacava la importància de regular per una llei específica la utilització privativa del domini públic, en concret de l’esquiable. Perquè és tan important preservar l’interès públic com fixar principis de confiança legítima i de seguretat jurídica, i perquè sols així es podran conjuminar i preservar tots els interessos econòmics en joc, ja siguin els del concessionari, ja siguin els de l’administració i dels administrats, que conformen l’interès públic i general. A l’efecte, seria bo preveure la possibilitat de renovar les concessions abans de la data de la finalització de les mateixes. No es pot perdre de vista que les companyies concessionàries han de fer grans inversions per poder explotar les superfícies comunals en aprofitament de la neu, i aquestes inversions, en forma de ginys mecànics, en actualització o en implantació, tenen una vida útil que rares vegades supera els 25 anys. Per tant, per poder-les amortitzar, les companyies necessiten tenir la certesa de seguir essent concessionàries per tot aquest temps de vida de les inversions, a partir del moment en què les realitzen. Per aquest motiu, dins de la regulació de les concessions, caldria contemplar la renovació o reconducció de les mateixes abans de la seva fi, de manera que, per una estació d’esquí, 25 anys abans de la finalització de la concessió, el comú cor­responent pugui renovar mitjançant concurs públic la concessió de l’explotació del domini esquiable, i, si guanya la companyia que ja explotava el domini senzillament se li allargui la concessió, però si en guanya una altra, aquesta altra companyia hagi d’esdevenir la nova concessionària abonant a l’antiga, d’una banda el valor de la vida útil que encara els quedi a les seves inversions, i de l’altra, els guanys estimats pel temps de concessió que restava. Els dominis esquiables han de continuar sent un puntal qualitatiu per a l’economia del país.