La setmana passada va tenir lloc l’últim debat d’orientació política d’aquesta legislatura

Actualitzada 18/09/2017 a les 06:45

Sílvia Bonet

Representa el debat general sobre l’acció política i té com a objecte la presentació del programa polític del Govern.

El cap de Govern durant quasi tres hores es va dedicar a fer balanç de les actuacions dutes a terme aquesta legislatura i l’anterior.

Malgrat el llarg discurs, sento dir que els dubtes que tenia no es van esvair a causa que es van passar per alt projectes de gran envergadura o problemes importants que afecten tots els ciutadans, i segurament el temps que queda d’aquesta legislatura farà que difícilment puguin veure la llum moltes de les propostes que ens van anunciar.

No va parlar de l’obertura econòmica ni dels grans projectes que fa anys que no poden implantar-se. Tampoc del futur del casino, l’heliport, The Cloud i de l’aeroport Andorra-la Seu. Tampoc va fer referència al sistema de pensions de jubilació, al qual no hi va destinar ni un segon. Si fem cas dels estudis actuarials, aquest representa una espasa de Dàmocles que pot posar en perill la sostenibilitat de les finances de l’Estat.

Tampoc no ens va dir res de la llei d’igualtat, ni si es tindran en compte algunes de les prioritats plantejades al Llibre blanc de la igualtat.

D’altres projectes que ens va anunciar, com la reforma de la funció pública o la reforma sanitària, que des del 2012 han estat dels temes prioritaris i sobre els quals calia actuar de forma ferma, decidida i sobretot ràpida, ara penso què serà difícil que puguin materialitzar-se a causa del temps que queda per finalitzar la legislatura.

La reforma del Codi de relacions laborals, malgrat que tinc constància que el grup demòcrata hi treballa, encara no sabem cap a on anirà, ni si aquesta reforma planteja cap pèrdua de drets socials o laborals, fet que aniria en contra de la Carta Social Europea.

No puc negar que s’han fet coses que comparteixo (millores en l’administració, medi ambient, negociacions amb la UE, millores en educació i inversions necessàries, entre altres), però se’ns va explicar la part de l’acció de govern amable, que sempre té molta acceptació i fa la impressió que les coses funcionen bé. I de ben segur que hi ha coses que funcionen, però n’hi ha que no, i sobre aquestes hi va passar de puntetes o inclús ni s’hi va referir.