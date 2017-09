Enganxats a la bicicleta

El ciclisme té una mena de component d’addicció que sembla difícil de deixar

La passió que es viu pel ciclisme al Principat es tornava a desprendre ahir durant la 14a edició de la bicicletada popular que va tenir lloc pels carrers d’Escaldes-Engordany. Amb una participació de 224 persones, feia goig veure grans i petits engalanats amb els equipaments, alguns dels quals amb els mallots de les seves escoles de ciclisme.

Conversant aquests últims dies amb corredors, hem copsat que es tracta d’un esport que enganxa molt i això que alguns cops, mentre es mira per la televisió, fa la impressió que es tracta d’una disciplina més aviat avorrida. Però després, quan et decideixes a fer el pas endavant i a provar les dues rodes, ja t’avisen que un cop t’hi posis no ho deixaràs i que els altres esports que estaves fent fins ara els seguiràs practicant però no t’aportaran la mateixa sensació que anar assegut sobre el seient i pedalar. Sembla que el ciclisme ha passat de ser una disciplina mirada a l’hora de la becaina a guanyar cada cop més adeptes. Uns troben sentit a la velocitat i a l’esprint i uns altres a l’adrenalina que aporta el fet de desafiar les inclinades rampes malgrat el patiment que alguns cops comporta. També hi condiciona el fet de practicar un esport en equip, d’arribar a destí amb les cames pesants, de gaudir dels paisatges pintorescos que depara la muntanya i d’enfortir-se psicològicament en veure que, malgrat els forts pendents, l’objectiu de coronar el port segueix entre cella i cella. I el Principat s’ha convertit en un indret idíl·lic per als amants de l’emoció i de la duresa de les diferents arribades en alt repartides pel país. “A mi m’anima més a practicar la bicicleta a Andor­ra”, deia ahir el Chris, que ha transmès la seva passió pel ciclisme als seus fills adolescents. De fet, fruit de l’afició i la fidelitat a la cita tenen assignats els dorsals u i dos. Cada cop que hi ha un esdeveniment d’aquesta disciplina (com va ser el cas d’ahir o el pas de la Vuelta) el públic respon a l’altura de les expectatives, en un ambient competitiu però alhora distès. L’ambient ciclista que es respira a Andorra també ajuda a guanyar adeptes a la bicicleta. Hi ajuda el fet de veure el bon estat de les vies, la se-nyalització de les rutes i la solidaritat entre els ciclistes per la carretera.