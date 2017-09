25è aniversari Paralímpics

Els Jocs Paralímpics de Barcelona ’92 van ser un festival esportiu únic

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:52

Aquest any Barcelona commemora el 25è aniversari de la celebració dels històrics Jocs Olímpics i Paralímpics del 1992. Que des del primer moment fos un arquer paralímpic l’escollit per encendre el peveter de l’estadi olímpic, va ser tota una declaració d’intencions envers el col·lectiu de persones amb diversitat funcional. La vila Olímpica va adaptar-se per a les persones amb discapacitats diverses, eliminant-ne les possibles barreres arquitectòniques. Els Jocs Paralímpics de Barcelona van ser la carta de presentació de tots aquells atletes desconeguts i oblidats i va marcar un abans i un després en el moviment Paralímpic de tot el món, portant esportistes i dirigents d’aquest moviment a denominar aquests Jocs com els millors de la història.



Des del 3 de setembre del 92 i fins al 14 del mateix mes, Barcelona va representar el centre neuràlgic de l’esport adaptat. Prop de 4.000 esportistes, de 82 països diferents, van participar en els Jocs Paralímpics de Barcelona ‘92. Els atletes es van dividir en un total de 15 disciplines esportives. En el medaller, Estats Units va ser el dominador, amb un total de 176 medalles (76 d’or, 52 de plata i 48 de bronze). La delegació espa-nyola va aconseguir una històrica 5a posició, amb 106 medalles (34 d’or, 30 de plata i 52 de bronze). Va ser un festival esportiu únic. El públic va ser molt nombrós i va acudir en massa per veure els grans esportistes i ídols paralímpics, una cosa molt normal avui en dia, però que fins aleshores no havia passat mai.



Els Jocs de Barcelona ‘92 van ser els primers a incorporar dins de la mateixa organització els llocs olímpics i els paralímpics, que fins llavors eren esdeveniments separats, i es va instaurar com a model definitiu, donant pas a l’esperit inclusiu i integrador que encara avui dia i vint-i-cinc anys després segueix viu, van canviar la consciència envers les persones amb discapacitat arreu del món, donant pas a la mirada normalitzadora i inclusiva. Un esdeveniment encara no igualat pel que fa a excel·lència organitzativa i que va ser la carta de presentació del Paralimpisme Modern.