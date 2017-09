El missatge que es vol fer passar a la ciutadania no correspon a la realitat

Divendres passat, en el seu tradicional discurs de Meritxell, el síndic general va parlar de recuperació econòmica, tot i deixar clar que encara no havia arribat a tot el teixit empresarial ni a tota la població. Personalment, em demano qui ha gaudit d’aquesta reactivació, ja que sigui quina sigui la persona amb qui he parlat (treballador del privat, funcionari, autònom, empresari, etcètera), no hi ha ningú que m’hagi dit haver vist una millora substancial. Aquesta “reactivació” posa en relleu, però, una gran incoherència, ja que el missatge que es fa passar actualment a la ciutadania no correspon a la realitat que viu en el dia a dia aquesta darrera. En efecte, d’una banda, tenim les autoritats i els mitjans de comunicació que ens comuniquen de manera sovintejada que els nostres carrers no havien estat mai tan plens de turistes, que no hi havia hagut mai tants quilòmetres de cua per entrar al país, o que les estacions d’esquí mai havien facturat tant com aquest any, sigui a l’hivern o a l’estiu. D’altra banda, tenim la realitat del dia a dia, és a dir, la dels treballadors i dels empresaris, que contradiu les declaracions conforme que l’Estat del benestar hagi tornat. Segons els primers, les condicions laborals són més dures i difícils que fa uns anys i costa cada vegada més arribar a final de mes. Per als altres, més del mateix, ja que el turista compra cada vegada menys i costa fer rendible el negoci. Em pregunto, així, qui pot aprofitar aquesta (hipotètica) recuperació econòmica, ja que la major part de la població andorrana, és a dir, els empresaris i els treballadors, no la perceben. I si existeix realment, potser caldria ser més clar en el moment de parlar-ne, definint exactament qui se’n beneficia actualment, ja que pot resultar contraproduent fer creure que hi ha reactivació econòmica quan la major part dels habitants d’un país no la perceben ni la percebran de moment.