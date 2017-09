Actualitzada 12/09/2017 a les 21:14

El president del consell d’administració de la CASS em va sorprendre ja fa temps amb aquestes declaracions: “Altres països amb un sistema sanitari similar, com Mònaco, Liechtenstein, San Marino i Nova Caledònia, tenen un percentatge de cotització que duplica el nostre.” “El percentatge de cotització ha de passar del 12% al 24% en els pròxims 10 anys” (per la branca de jubilació, evidentment).



En total, passaríem de pagar del 22% al 34%. Uns, repartit entre ells i la seva empresa, i els autònoms, repartit entre ells i la seva butxaca. Partint del salari mitjà actual, els autònoms passarien a cotitzar dels 450 euros actuals a uns 700 euros mensuals. Personalment, puc imaginar com viuen els autònoms a Mònaco, a Liechtenstein i a San Marino. No en tinc ni idea de com ho fan a Nova Caledònia. Val a dir que ni m’interessa. Aquestes comparacions em semblen odioses. Podria continuar amb altres afirmacions que va fer, tals com: “Una persona de 70 anys costa 3.000 euros al mes i una de 80 anys, 4.835 euros al mes.” En vista d’aquests comentaris i tal com està tot plegat, penso que potser seria millor que molts agafessin la jubilació anticipada, tan sols és qüestió de fer uns petits càlculs. Costarien uns diners suplementaris a la CASS, però potser els costaria menys diners viure sense treballar ni cotitzar.



Tan sols em mancava sentir unes declaracions del ministre de Salut pretenent augmentar l’edat de jubilació...



Segur que moltes persones deuen estar pensant: “Quan pugui, plego de treballar i em jubilo, abans que les coses empitjorin.”



Ja ho veuen, el president de la CASS va donant idees...

