L'acord d'associació amb la UE

Soc conscient que el procés negociador per establir un acord d’associació amb la UE és forçosament complex. Si afegim que la informació arriba de forma incompleta sobre una qüestió que, per la seva transcendència, es preveu que ha de ser ratificada en referèndum, és difícil arribar a posicionar-se decididament a favor o en contra.

Una vegada més, la SAC ha tractat un tema d’interès nacional en la diada d’Andorra a l’UCE. S’ha tornat a recordar que les empreses andorranes podran accedir lliurement a l’exterior, licitar en concursos públics dels estats membres i que els bancs disposaran d’un passaport europeu per tenir més facilitats a Europa. Aquests incentius es complementen amb la mobilitat dels professionals i la participació dels estudiants en programes de formació. Pel que fa a possibles repercussions sobre el territori, es vol atraure empreses de prestació de serveis i implantar una indústria d’alt valor afegit. Es pretén que l’acord no afecti l’avantatjós model migratori, tot i que una de les llibertats incloses en el mercat interior de la UE del qual es vol formar part, és el dret de circulació dels treballadors; tanmateix, es vol mantenir el règim particular del tabac durant vint anys. Des de les instàncies polítiques es proclama que Andor­ra no pot perdre aquesta opor­tunitat, encara que ningú hagi mesurat l’impacte socioeconòmic que representarà per al país.

L’acord es ven com un mitjà per atreure inversió estrangera i evitar l’estancament de l’economia nacional, però es proporciona una informació mancada de concreció, especialment en els eventuals impactes negatius, que s’hauran de quantificar i explicar. De ben segur, que caldrà un pla estratègic a mitjà i llarg termini per adaptar-se als canvis i repercussions que l’acord comporti, fent èmfasi sobre professionals, pimes i model migratori. Els polítics afirmen que volen marcar línies vermelles en la negociació per no perdre certes especificats andorranes, però els models canvien, i aspectes que formaven part de l’ADN andorrà, com era el secret bancari i el contraban, han deixat de ser-ho. Per convèncer la població a participar amb responsabilitat en un referèndum i assumir amb maduresa els canvis que esdevindran, cal una anàlisi objectiva i realista i una informació més acurada.